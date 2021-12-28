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Deve Dişi ne demek, TDK'ya göre Deve Dişi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Deve Dişi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Deve Dişi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Deve Dişi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Deve Dişi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Deve Dişi ne demek, TDK'ya göre Deve Dişi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Deve dişi ne demek? Deve dişi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi deve dişi kelimesi. Peki deve dişi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre deve dişi nedir, deve dişi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DEVE DİŞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Deve dişi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre deve dişi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İri taneli (nar, mısır vb.)

DEVE DİŞİ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- deve dişi gibi

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