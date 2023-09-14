Deveci: "Tsunami ve deprem riskine karşı yeni toplanma alanları belirledik"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum'da deprem ve tsunami riskine karşı kentin yüksek bölgelerinde yeni toplanma alanları belirlediklerini ifade ederek, bölgeyi daha güvenli hale getirmek için adımlar attıklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Deveci: "Tsunami ve deprem riskine karşı yeni toplanma alanları belirledik"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum'da deprem ve tsunami riskine karşı kentin yüksek bölgelerinde yeni toplanma alanları belirlediklerini ifade ederek, bölgeyi daha güvenli hale getirmek için adımlar attıklarını söyledi.

Başkan Cemil Deveci, bölgedeki olabilecek depreme bağlı tsunami riskleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Atakum'u afetlere karşı dirençli hale getirmek ve gerekli önlemlerin alınarak kentte yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla kurulan Atakum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, deniz seviyesinde olan toplanma merkezlerini kentin yüksek bölgelerine taşıma çalışmalarına başladı. Çalışma sona erdiğinde yeni toplanma alanlarının haritaları kamuoyuyla paylaşılacak.

Deniz seviyesindeki toplanma alanları taşınıyor

Deprem ve buna bağlı tsunami riskleri konusunda bölgeyi daha güvenli hale getirmek amacıyla önemli adımlar attıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı Deveci, "Özellikle Atakum'un sahil kesiminde ve deniz seviyesinde olan toplanma merkezlerinin yerlerini deniz seviyesinde olmaları nedeniyle değiştirilmesi gerekliliği doğdu. Bu zorunluluk karşısında değiştirme kararı aldık. Bu kapsamda Afet İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Tsunami uzak bir ihtimal değil"

Deveci, "1943 Ladik depremi, Samsun ve çevresinde deprem riskinin ne denli ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. Bu deprem sonucunda Ladik Gölü ve Tersakan Irmağı oluştu. Tarihsel verilere baktığımızda, Karadeniz kıyılarında 22 tsunami meydana gelmiş, bunlardan 3'ü Türkiye kıyılarında. Özellikle 1598 yılında Sinop ve Samsun kıyılarındaki tsunamide çok sayıda can kaybı yaşanmış. Bu veriler, Samsun ve özellikle yapılaşmanın en yoğun olduğu Atakum'un 20 kilometrelik sahili için tsunami riskinin uzak bir ihtimal olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Belediye olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını kaydeden Deveci, "Geçtiğimiz günlerde haberlere de konu olan simülasyonlarda 2050 yılında küresel ısınmanın da etkisiyle Karadeniz'deki deniz seviyesinin endişe verici seviyelerde yükseldiğini gördük. Bu durum da olası bir tsunami riskini artırabilir. Bu nedenle, afet durumlarında kullanılacak olan toplanma merkezlerini daha güvenli alanlara taşımak zorunlu bir hale gelmiştir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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