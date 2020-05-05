Deveci’den ‘Gıda Bankası’ çağrısı

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara kalıcı destek sağlamak için kurulacağını açıkladığı "Gıda Bankası", olağanüstü meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

Gıda Bankası hakkında konuşan Başkan Deveci, "Samsun'daki yardımseverlere dayanışma çağrımı yineliyorum. Bir eve ne lazımsa, ellerinde ne varsa, gönüllerinden ne kopuyorsa bizim gıda marketimize destek sağlamalarını talep ediyorum" dedi.

Atakum Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağanüstü Toplantısı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi'nde sosyal mesafe kuralları uygulanarak gerçekleştirilen toplantıda, belediyenin 2019 yılına ait faaliyet ve denetim raporları görüşüldü. Yeni dönem için yapılan oylamada; meclis üyelerinden Necmi Yazıcı, Dilek Çınar ve Mehmet Aydın encümen üyeliğine seçildi. Belediyenin İmar, Plan-Bütçe, Hukuk, Kadın Hakları ve Sosyal İşler, Kırsal Alanları Kalkındırma, Çevre ve Sağlık Komisyonları için de üye seçimleri gerçekleştirildi.

"İşsiz insanları görmezden gelemeyiz"

Atakum Belediye Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin korona virüs salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı ilk günlerde gündeme getirdiği Gıda Bankası, meclis toplantısının ana gündem maddesi oldu. Atakum'da işsiz, aşsız kalan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında dayanışma köprüsü kuracak olan Gıda Bankası, Atakum Belediye Meclisi'nin tam desteği ile kuruldu. Salgın döneminde Atakum Belediyesi'nin öncülük ettiği toplumsal dayanışmanın tüm Türkiye'ye örnek olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Gıda Bankası konusuna çok önem veriyoruz. Korona virüsün ekonomiye olumsuz etkisini bir süre daha hissedeceğiz. İçinde bulunduğumuz süreçte işsiz kalan insanlar var. Bu kişiler iş bulana kadar belki bir süre geçimde, yeme-içmede sıkıntı çekecekler. Belediye olarak biz onları görmezden gelemeyiz. Dayanışma kültürü içerisinde Atakumlu hemşerilerimize yardımlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Yardımseverlere çağrımız sürüyor"

Gıda Bankası'nı da ihtiyaç sahibi yurttaşlara desteği sürdürebilmek için kurduklarını kaydeden Başkan Deveci, "Bu konuya destek veren meclise çok teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte meclisteki tüm taraflarla görüş alışverişinde bulunarak, belediye hizmetlerini aksatmamak adına tüm gündem maddelerimizi geçirdik. Her zaman söylediğim gibi, "benim elim Atakumluların omzunda." Hiç kimsenin partisi ile ilgili değiliz. O iş bitti. Bu vizyonla Atakum'u yönetmeye, Meclisi de bu konuda motive etmeye çalışıyorum. Yaşadığımız süreç yüzyılın afeti. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir sorun. Bunun altından ancak birlik, beraberlik ve dayanışma ile kalkabiliriz. Samsun'daki yardımseverlere dayanışma çağrımı yineliyorum. Gıda Bankası'nı kuruyoruz. Bir eve ne lazımsa, ellerinde ne varsa, gönüllerinden ne kopuyorsa bizim gıda marketimize destek sağlamalarını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Atakum'un nüfusu 500 bin'i geçiyor

Denetim Raporu'nun görüşülmesi sırasında gündeme getirilen bazı iddialara cevap veren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Atakum Belediyesi'nin temizlik ihalesi halka açık, kamuya açık şekilde yapılmıştır. Herkese açık şekilde ihaleyi açtık. Herkes geldi, inceledi baktı. Bir firma katıldı. Orada bir usulsüzlük yoktur. "Önceki firma ile bu firmanın fiyatı arasında niye fark var" diye soruyorsanız suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Ben bu konuda arkadaşları suç duyurusunda bulunmaya yönelik göreve davet ediyorum. Temizlik hizmetlerinin aksamamasının gerekliliği korona virüs salgını sürecinde daha iyi anlaşıldı. Şu anda bu ekipler 24 saat çalışıyor. Temizlik çalışanları, sağlık çalışanlarından sonra en kutsal görevi yapıyor. Kamu İhale Kurumu bize niye itiraz etti? Burada bulunan arkadaşlar tadını çıkara çıkara yazıyorlar. Atakum 200 bin kişilik resmi nüfusla değerlendiriliyor ama burada 50 bin kişilik üniversite var. Öğrencilerin çoğunun ikamet kaydı burada değil. Akşamları, cumartesi-pazar, yaz ayları gelenlerle birlikte Atakum'un nüfusu zaman zaman 500 bini geçiyor. Bu kalabalığın çöpünü Atakum Belediyesi topluyor" açıklamasında bulundu.

"Kamu zararı varsa suç duyurusunda bulunun"

Deveci sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu ihaleye çıkarken bu durumları da göz önünde bulundurduk. "Makine parkuru geniş olsun, yeni olsun, aksilikler yaşanmasın" dedik. Önceki dönemde bu işi yapan firmanın araçları 2009-2010 modeldi. Bu şikayetler size de gelmiştir. Çöpü topluyor ama hareket etmeye başladığında arkasından çöp suyu akıyor. Biz de araçların daha üst model olması şartını koyduk. Geniş bir alana hizmet verdiğimiz için araç sayısını artırdık. Asıl söylemek istediğim şey, Kamu İhale Kurumu hizmet verecek firmanın tüm araçlarının kendi malı olması şartını koyduğumuz için ihaleyi iptal etti. Benim kamu vicdanı, kamu görevliliği anlayışım çok güçlü, kimseden geri kalmam. Belediyenin temizlik ihalesine girecek firmanın ihtiyaç duyulan araçlarının en azından yarısı kendinin olmalı. Elin araçlarıyla girip para kazanacak.Yok böyle bir şey. Kamu İhale Kurumu'nun buradaki kararı yanlıştır. Ben bu kararın doğru olmadığını Atakum Belediye Başkanı ve 30 yıllık hukukçu olarak, sizin huzurunuzda, basının huzurunda ifade ediyorum. Orada bir usulsüzlük yok, orada bir yolsuzluk yok. Herkese açık bir ihalede "Kazanan firma niye kazandı" diye soruluyor. En düşük teklifi verdiği için kazandı. İhale yapmanın ruhu bu, özü bu. Eğer burada kamu zararı varsa gidin suç duyurusunda bulunun. Bu işte kamu zararı varsa ortaya çıksın ama yok."

Tüm Türkiye Samsun'a gelmişti

Denetim raporunda geçen yıl gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ndeki etkinlik programının harcamalarına ilişkin iddialara da yanıt veren Başkan Deveci, "Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda, Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılında tüm Türkiye Samsun'a gelmişti. Etkinlik programı Cumhurbaşkanlığı'nın gözetiminde ve denetiminde yapıldı. Ana muhalefet partisi ve diğer parti liderlerini Samsun'a davet eden Sayın Cumhurbaşkanımız. Resmi törenlerin ardından o programın bütünlüğü içinde Cumhurbaşkanımız bir yerde, diğer liderler başka yerde, ana muhalefet lideri de bizim tarafımızdan misafir edildi. Oraya kaynak ayrılmış. Kamunun parasının çarçur edilmesi, benim olduğum yerde olmaz. Olursa ben kendimi kelepçeler, savcıya teslim ederim. Bu kadar vicdanlı, bu kadar yürekliyim. Bunu yazabiliyorsanız yazın, baş manşet yapın" şeklinde konuştu.

"Hizmetin aksamaması için toplandık"

Öte yandan Atakum'da yer alan baz istasyonu ve fiberoptik kablo gibi iletişim yapıların ruhsatlandırılması, bu yapılarla ilgili harç ve ücretlerin belirlenmesi, belediye mülklerini kullanan kiracıların ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi, Atakum Belediyesi Teftiş Kurulu'nun oluşturulması gibi konu başlıklarını içeren gündem maddeleri de Atakum Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Başkan Deveci, yapılan ön tespitlere göre ilçede 300 civarında ruhsatlandırılmamış baz istasyonu bulunduğunu ve bu yapıların dijital tespit cihazları ile tek tek belirlenerek kayıt altına alınacağı bilgilerini aktardı. Atakum Belediyesi'ne ait araçların bakım ve onarımlarını yapmak ve bu alanda tasarruf sağlamak üzere belediye bünyesinde oluşturulması planlanan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün kuruluşu da mecliste oy birliği ile alınan kararla kabul edildi. Meclis toplantısının ardından tüm üyelere teşekkür eden Başkan Deveci, "Ülke olarak, dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu günlerin çabuk bitmesini diliyorum. Ekonomik sıkıntılarımız var. Burada, Atakumlulara verdiğimiz hizmetin aksamaması için aldığımız kararlara sadece Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı kimliği ile bakalım. Dayanışmaya her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA