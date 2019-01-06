Develere yağmurluk giydirdiler

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Bodrum Deve Güreşi Festivali'nde 150 deve kıyasıya güreşti. Yağmur yağma ihtimaline karşı develere giydirilen yağmurluklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kızılağaç Deve Güreşi Arenasında sabah saatlerinde başlayan Bodrum Deve Güreşi Festivalinde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 150 deve kıyasıya mücadele etti. Güreşleri izlemeye gelen yaklaşık 10 bin kişi, yanlarında getirdikleri mangal ve semaverlerle piknik havasında güreşleri izledi. Vatandaşlar, davul zurna sesleri arasında dikkatle deve güreşlerini seyretti.

Özel olarak dikilen havutlarını kuşanıp rengarenk süslenen develerin arenadaki güreşleri ise kıyasıya sürdü. Özellikle baş develerin güreşleri hem seyircilere, hem de deve sahiplerine büyük heyecan yaşattı. Güreşlerde bazı develer güreşleri yarıda bırakarak sahadan kaçmaya çalıştı. Saha etrafında koşturan develer, saha görevlilere zaman zaman zor anlar yaşattı. Güreşmek istemeyen bazı develeri de sahipleri güreşe sokabilmek için uzun çaba harcadı.

Develere yağmurluk

Yağmur yağma ihtimaline karşı Deve sahiplerinin Develerine özel olarak diktirdikleri yağmurluklarını giydirdikleri görüldü. Develerin üzerindeki yağmurluklar oldukça dikkat çekti. Deve güreşleri arenasında bekleyen Develer daha sonra güreş alanına giderek kıyasıya güreşti.

Davul ve zurnalar eşliğinde ekibiyle beraber alana gelen Bodrum Belediye Başkanı Kocadon halkı selamladı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Yıl 1989. İlk defa bir deve güreşi yapıyoruz. Üzerinden yıllar geçti. O günden beri hep sizle beraberim. O günden beri örf, adet ve kültürümüze sizlerle beraber sahip çıkarak bugün dünya barış topluluğu gibi yaşayan bir Bodrum oluşturduysak işte bugün en büyük eseri sizlersiniz güzel insanlar. Bir toplumu ayakta tutan örf, adet ve kültürleridir. Bugün bu güreşlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beni yaratan siz güzel insanların huzuru için hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" dedi.

İyi Parti'den Bodrum Belediye Başkanı adayı Mehmet Tosun'da Deve Güreşi alanına gelerek güreşleri izledi. Güreşe gelen halkla bir araya gelen Tosun, Örf ve adetlerimize sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

MHP Bodrum ilçe Başkanı Ömer Vardan ve Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen de deve güreşlerini izlemeye geldi.

Güreşler, akşam saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: İHA