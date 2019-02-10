Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinde develeri ayırmak isteyen bir kişi devenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Edremit Belediyesi katkıları ile Edremit Deveciler Derneği tarafından Güre Mahallesi Edremit Arenasında düzenlenen güreşlere Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesinden 136 güreşçi deve katıldı.

Güneşli bir Ege gününde Edremit Körfezi'nde deve güreşlerini izlemek için gelen yaklaşık 10 bin kişi keyifli müsabakaların tadını çıkardı. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, "Türkiye'de hakikaten bu kadar güzel bir alanda yapılan güreşlerin de bu alana layık olduğuna inanıyorum. Güzel Edremit'imizin çok daha iyi günler göreceği temennisiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Gazetecilere açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, deve güreşlerinin yüzyıllardır devam eden geleneksel bir kültür olduğunu ve özellikle bu kültürün yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Çekişmeli müsabakaların yaşandığı Edremit Arenası'nda develeri ayırmak isteyen bir görevli develerin ani bir hareketiyle ezilme tehlikesi atlattı. Kendini yere atarak develerin altında kalmaktan kurtulan görevli yürekle ağza getirdi.

Edremit'teki güreşlere Antalya'dan Çanakkale'ye kadar deve ve deve sahibinin katıldığını kaydeden kaymakam Sırmalı, "Burada bir kültür olarak bir kaynaşma birleşme meydana geliyor. Bundan dolayı bu deve güreşlerinin bir kültürün birleşmesi anlamında büyük katkısı olduğunu düşünmekteyim. Güreşlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu yıl deve güreşlerinde ilk kez Edremit Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Deveciler Derneği Kupası müsabakası düzenlendi. Edremit Deveciler Derneği Kupasını Yağız Efe isimli deve, Edremit Belediye Başkanlığı Kupasını Karagözoğlu ile Suat Bey isimli deve ve Edremit Kaymakamlık Kupasını ise Kılınçbey isimli deve kazandı. Kupalar deve sahiplerine protokol mensupları tarafından verildi.

Kaynak: İHA