Develi’de bir bina karantinaya alındı
Kayseri'nin Develi ilçesinde müstakil bir ev korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde müstakil bir ev korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Sindelhöyük mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki P. K.'de Covid-19 testi pozitif çıktı. Vatandaşın yaşadığı ev yetkililerce karantinaya alınırken, hasta ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Eve giriş ve çıkışlar yasaklanırken evde 4 kişinin yaşadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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