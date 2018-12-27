Develi’de bu kez veliler yarıştı

Develi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda "Veliler Arası Kitap Okuma Yarışması" düzenlendi.

Hatice Kübra Tongar'ın "Bağırmayan Anneler" adlı kitabın okuyan veliler kitaptan sorulan soruları cevapladı. Zorlu mücadelede ter döken veliler okudukları kitabın çok faydalı olduğunu dile getirdiler.

Develi Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, yarışmayla ilgili açıklamasında, "Mehmet Akif Ersoy Ortaokulumuzda velilerinde kitap okumasını amaçlayan veliler arası kitap okuma yarışması düzenlendi, daha sonra kitapdan bazı soruları cevapladılar,bu güzel projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA