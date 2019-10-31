Develi’de Mümin Dulun Kur’an Kursu Açıldı

Hayırsever Mümin Dulun tarafından yaptırılan Mümin Dulun Kur'an Kursu'nun açılışı ilçe protokolünün katılımıyla yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılış programı daha sonra Çarşı Cami İmamı Fatih Arslan'ın Kuranı Kerim tilaveti ile devam etti. İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak'ın Develi'deki eğitim faaliyetleri ve yapımı devam eden Kuran Kursları hakkında bilgiler verdi.

Törende bir konuşma yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Sevgili Peygamberimizin "Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğretenlerinizdir" hadisinden ilham alarak böylesi güzel bir binayı Develimize kazandıran Mümin Dulun kardeşimize ve ailesine teşekkür ediyorum. Rabbim hayrını kabul kazancını bereketli eylesin" dedi.

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven de, "Develimiz sadece Kayseri için değil Türkiye'miz için önemli insanlar yetiştiren bir havzadır. Develimizde gelecek nesillerden de ilim ehli insanların çıkması için böylesi bir tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Modern dönemde çalışan anne babalardan dolayı çocukların dinlerini sağlıklı bir şekilde öğrenememelerinin ileriden büyük bir probleme dönüşeceğini belirten Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ise, "Develimiz işte bu tehlikenin farkında olarak hayırseverlerinin destekleriyle Kuran Kurslarını Develi'de artırarak doğru bilgiyle güzel nesiller yetiştirmenin gayreti içerisindeler. Bugün güzel bir açılışla sizlerle bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Rabbim bu güzel tesisleri yapandan ve destek olan herkesten razı olsun" açıklamalarında bulundu. Programın son konuşmasını yapan Develi Kaymakamı Murat Duru "Dinimizi doğru kaynaklarından öğrenmenin ehemmiyetini 15 Temmuz hadisesi bize çok net olarak öğretmiştir. İşte böylesi güzel kurslarda yavrularımızın din eğitimi almasına vesile olan Mümin Dulun kardeşime ve ailesine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından Cabbar Başkan kursu yaptıran Mümin Dulun'un babası Ahmet Dulun'a ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç" Türk Bayrağı takdim etti. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in yaptığı dua sonrası kursun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından kursun dersliklerini gezerek öğrenci ve öğreticilerle hasbihalde bulunan protokol, hayırsever hemşerimiz Mümin Dulun'un gıyabında babasına teşekkürlerini ileterek Fenese Yukarı Mahallesi ve Develi için hayırlı olması temennisinde bulundular.

Kaynak: İHA