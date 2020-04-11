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  3. Develi’de polis ekipleri tedbirleri artırdı

Develi’de polis ekipleri tedbirleri artırdı

Develi ilçesinde, polis ekipleri sokağa çıkma yasağının ardından denetimlerini artırdı.

Develi’de polis ekipleri tedbirleri artırdı

Develi ilçesinde, polis ekipleri sokağa çıkma yasağının ardından denetimlerini artırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının getirildiği 31 ilden biri olan Kayseri'de, vatandaşlar yasağa uydu. Develi ilçesinde de sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boş kaldı.

Öte yandan, Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, ilçenin farklı noktalarında denetimlerini artırarak, sokağa çıkan vatandaşları evlerine yolladı.

Develi’de polis ekipleri tedbirleri artırdı

Develi’de polis ekipleri tedbirleri artırdı

Kaynak: İHA




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