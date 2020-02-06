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Develi’de rüzgar etkili oldu

Akşam saatlerinde ilçede etkisini artıran rüzgar nedeniyle çatılar uçtu.

Develi’de rüzgar etkili oldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde ilçede etkisini artıran rüzgar nedeniyle çatılar uçtu. Otomobiller, güvenlik nedeniyle araçlar zarar görmemesi için okul bahçesine çekildi. Ayrıca şiddetli rüzgar, ilçe genelinde elektrik kesintisine neden oldu. Ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Develi’de rüzgar etkili oldu

Develi’de rüzgar etkili oldu

Kaynak: İHA



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