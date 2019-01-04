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Develi’de şiddetli rüzgar çatı yıktı

Develi'de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden şiddetli rüzgar hasara neden oldu.

Develi’de şiddetli rüzgar çatı yıktı

Develi'de gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hasara neden oldu.

Develi'de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden şiddetli rüzgar hasara neden oldu. Şiddetli rüzgardan dolayı bir evin çatısı yıkılı, bir ağaç yola devrildi ve bir otobüs durağı yıkıldı.

Develi’de şiddetli rüzgar çatı yıktı

Develi’de şiddetli rüzgar çatı yıktı

Kaynak: İHA

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