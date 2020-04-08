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Develi’de şiddetli yağış etkili oldu

Develi ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur ilçe merkezinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Develi’de şiddetli yağış etkili oldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu.

Develi ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur ilçe merkezinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağan şiddetli yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yayalar da yağmurdan korunmak için bina diplerine sığındı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışların aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA




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