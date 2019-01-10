İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Develi’de spora engel yok

Develi’de spora engel yok

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje bir kez daha Develi'de spor için engel yok dedirtti.

Develi’de spora engel yok

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje bir kez daha Develi'de spor için engel yok dedirtti.

İlçe Müdürlüğü Tesislerinde Develi Özel Nevrez Sadi Kocaoğlu Bakımevinde engelli vatandaşlarına yönelik başlatılan sportif faaliyetleri haftanın beş günü devam ediyor.

Engellilere yönelik Spor uygulamalarında; algısal motor fonksiyonları geliştirme, sosyalleşme, arkadaşlık kurabilme, olumlu benlik gelişimine katkı sağlamak hedefleniyor.

Develi’de spora engel yok

Develi’de spora engel yok

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.