Develi’de trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri-Develi arasında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'den Develi istikametine giden N.A. yönetimindeki 34 PAL 95 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı 3 kişiye müdahale etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA