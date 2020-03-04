Develili öğrencilerden Mehmetçiğe destek
Develi'de dün yapılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ilk gününde taramaya katılan öğrenciler ellerindeki Türk Bayraklarıyla Mehmetçiğe selam gönderdi.
Develi'de dün yapılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ilk gününde taramaya katılan öğrenciler ellerindeki Türk Bayraklarıyla Mehmetçiğe selam gönderdi.
Öğrenciler tarama sonrasında hain saldırı sonucu şehit düşen Develili P.Uzm. Onb.Ali Taşöz'ün kabrini ziyaret ederek dua ettiler. Şehidin annesinin de elini öperek üzüntüsüne ortak oldular.
Kaynak: İHA
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