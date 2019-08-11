Develispor’da 3 transfer daha

Develispor, yeni sezon öncesi dış transferde kadrosuna üç isim kattı.

2019-2020 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Develispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeni sezon öncesi hem iç transferde hem de dış transferde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Develispor, geçen sezon Yahyalıspor forması giyen Mehmet Kahveci, Kars 36 Spor forması giyen Okan Uçar ve Mucur Yabanlıspor forması giyen Murat Sıvacı ile her konuda anlaştı.

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Develispor transferde hata yapmak istemiyor. Yapılan son görüşmelerin ardından anlaşmaya varılan üç oyuncu Develispor atkısı ile poz verdiler.

Kaynak: İHA