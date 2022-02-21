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Deveranıdem ne demek, TDK'ya göre Deveranıdem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Deveranıdem kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Deveranıdem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Deveranıdem nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Deveranıdem kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Deveranıdem ne demek, TDK'ya göre Deveranıdem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Deveranıdem ne demek? Deveranıdem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi deveranıdem kelimesi. Peki deveranıdem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre deveranıdem nedir, deveranıdem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DEVERANIDEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Deveranıdem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Deveranıdem kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre deveranıdem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kan dolaşımı

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