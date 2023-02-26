Devid Lehter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Devid Lehter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Devid Lehter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Devid Lehter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Devid Lehter 4 Haziran 2000 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Devid Lehter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Devid Lehter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Devid Lehter'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Devid Lehter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Devid Lehter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Devid Lehter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Devid Lehter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Ararat U17

31 Aralık 2015 yılında Merkuur-Juunior

1 Ocak 2016 yılında Tammeka U17

31 Aralık 2016 yılında Merkuur-Juunior

1 Ocak 2017 yılında Levadia U21

1 Ocak 2019 yılında FCI Levadia

4 Şubat 2020 yılında FC Elva

31 Aralık 2020 yılında FCI Levadia

26 Şubat 2021 yılında Pärnu Vaprus

31 Aralık 2021 yılında FCI Levadia

23 Şubat 2022 yılında FC Elva

31 Aralık 2022 yılında FCI Levadia

7 Şubat 2023 yılında JK Tammeka

Devid Lehter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Devid Lehter şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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