Devim ne demek, TDK'ya göre Devim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Devim ne demek? Devim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi devim kelimesi. Peki devim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre devim nedir, devim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEVİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Devim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre devim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Devinim



DEVİM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- devim bilimi

