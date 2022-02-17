İç Giyim Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıGacı ne demek, TDK'ya göre Gacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Megastar'dan Mega skandal şarkı sözleri! Tarkan'ın Geççek şarkı sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazıldı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü! Dayısı Ali İhsan Reis hayatını kaybetti!Son dakika: 17 Şubat 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuDevim ne demek, TDK'ya göre Devim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gelinlik Satıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika! Dünyaya korku salan açıklama ABD Dışişleri Bakanı'ndan geldi! "Rusya geri adım atmıyor, savaşa hazırlanıyor!"FOX TV canlı yayın Mahkum 10. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle Youtube
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Devim ne demek, TDK'ya göre Devim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Devim ne demek, TDK'ya göre Devim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Devim kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Devim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Devim nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Devim kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Devim ne demek, TDK'ya göre Devim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Devim ne demek? Devim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi devim kelimesi. Peki devim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre devim nedir, devim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DEVİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Devim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre devim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Devinim

DEVİM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- devim bilimi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT