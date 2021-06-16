Devin Booker kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe Beko'ya transfer mi oldu?

Yeni sezon yapılanması kapsamında kadroda güçlü bir değişime hazırlanan Fenerbahçe Beko bu kapsamda ilk transferini yaptı. Sarı lacivertli ekip geçtiğimiz sezon Khimki forması giyen Devin Booker ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Peki Devin Booker kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

DEVİN BOOKER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Devin Booker, 28 Şubat 1991 tarihinde Whitmire, South Carolina’da dünyaya geldi. Kolej kariyeri boyunca (2009-13) Clemson’da forma giydi.

2013-14 sezonunda Avrupa’nın yolunu tutan Booker, Fransa’da ilk kontratını Sluc Nancy takımıyla yaparken, 2013’ün aralık ayında ise Bourg Basket’e transfer oldu. 2014-15 sezonunu da burada tamamlayan Booker, 2015-16’da ise yine Fransa temsilcisi ES Chalon-sur-Saone ekibine geçti. Başarılı pivot, 2015-16 sezonunda gösterdiği performansla Fransa Ligi’nin en değerli oyuncusu seçildi.

Devin Booker, 2016-17 sezonunda ülke değiştirerek Almanya’ya geçti ve Bayern Münih ekibine katıldı. Burada 2018-19 sezonunun sonuna dek forma giyen Booker, 2019-20’de ise Khimki Moskova’ya transfer oldu.

Devin Booker, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Bayern Münih ile Almanya Ligi’nde şampiyonluk yaşadı. Booker, 2018’de de Almanya Kupası’nı kazanan ekibin parçasıydı. 2017-18 sezonunda ise EuroCup’ın en iyi beşine seçildi.

Devin Booker, Bayern Münih ile bir, Khimki Moskova’yla da iki sezon EuroLeague tecrübesi yaşadı. Bayern Münih ile iki sezon EuroCup’ta mücadele eden Booker, Avrupa basketbolunda dokuzuncu sezonunu yaşayacak.

Booker, hem çember altındaki bitiriciliği hem de şut tehdidiyle birlikte hücumda çeşitlilik sunan bir uzun olarak dikkat çekiyor.

DEVİN BOOKER FENERBAHÇE BEKO'YA TRANSFER Mİ OLDU?

Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada," Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu Khimki Moskova’da geçiren Birleşik Amerikalı pivot Devin Booker (2.05, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı." ifadelerine yer verildi.

DEVİN BOOKER HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

2009-13 (Clemson)

2013-14 (Nancy, Bourg)

2014-15 (Bourg)

2015-16 (Chalon)

2016-19 (Bayern Münih)

2019-21 (Khimki Moskova)

EuroLeague istatistikleri:

2018-19 Bayern Münih: 16 maç, 8.9 sayı, 3.4 ribaund, 1.5 asist, 9.8 verimlilik

2019-20 Khimki Moskova: 28 maç, 11.6 sayı, 4.8 ribaund, 1.2 asist, 13.9 verimlilik

2020-21 Khimki Moskova: 15 maç, 13.1 sayı, 5.7 ribaund, 2.1 asist, 15.3 verimlilik