Devlet adıyla dolandırıcılık yapan örgüte operasyon: 23 gözaltı

ANKARA'da, devlet büyüklerinin isimlerini kullanıp birçok kişiyi iş vaadiyle dolandıran suç örgütüne, polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Devlet tarafından görevlendirildiklerini, dokunulmazlıklarının olduğunu ve merkezlerine polisin bile giremeyeceğini öne sürerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "Doğu Batı Elele Birlik Teşkilatı" derneği üyelerinin, devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak insanları dolandırdığını belirledi. Harekete geçen ekipler, dernek üyelerini takibe aldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin insanları "iş, tayin, atama ve kamudan ihale aldırma" vaatleriyle dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, kişilere, derneğin devlet büyüklerinin talimatıyla kurulduğunu, devlete ait yerlerin satışı için kendilerinin görevlendirildiğini belirten şüphelilerin, bu konuda Türkiye'de tek yetkili olduklarını, dokunulmazlıklarının bulunduğunu ve merkezlerine polisin bile giremeyeceğini söyledikleri tespit edildi. Telefon görüşmelerinde devlet büyükleri ile konuştukları imajını veren örgüt içinde kamu görevlilerinin de olduğu öğrenildi.

Polis, bu sabah saatlerinde, örgütün Çankaya'daki plazada bulunan genel merkezine operasyon düzenledi. Operasyonda, devlet memurlarının da aralarında bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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DHA