Devlet Bahçeli: "9 ülkenin konsolosluk kapatmaları büyük rezalettir!"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tekirdağ'lı vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşan Bahçeli konsoloslukların kapatılması kararı, altılı masa ve birçok konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bağımsızlığımızın simgesi, mavi göklerin süsü burada Tekirdağ'da. Gazi Mustafa Kemal'in kurucu değerleri bizimledir, bize emanettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesinin omurgası egemenliktir. Kurucu felsefenin damarı eşitliktir. Kökü çok eskiye dayanan ortaklık bağları tasa ve neşede kenetlemiştir. Türk milleti bağımsızlığının bedelini şehit kanlarıyla ödemiştir.

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"HİÇBİR TÜRK VATANDAŞI BU ÜLKENİN ÖTEKİSİ DEĞİLDİR"

115 yıldır anayasal çatının ve demokratik arayışların kanadı gibi gösterilen eşitlik ve hürriyet temeller arasındadır. Devletimizin asıl gündemi kuruluşundan itibaren sürekli ilerleyişi gözetmek üzerine kurgulanmıştır. Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin ötekisi değildir.

Küresel oyunlara milli güvenliğimizi tehlikeye atan ablukalara karşı duracağız. Tekirdağ evet diyorsa bu zillet ittifakı nasıl duracak. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği yabancı başkentlerden belirlenemez.

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"BUNLAR BATIDAN AFERİN BEKLEYEN TÜRKİYE KARŞITLARI"

Sandık New York’ta kurulmayacak, sayım Brüksel’de yapılamayacak. Zalimler hükmü aziz millete sökmeyecek. Bunlar teslim bayrağı çekmiş siyaset acizleridir. Hiçbir milli konu umurlarında değildir. Bunlar batıdan aferin bekleyen Türkiye karşıtları, aleyhtarlarıdır. Bunlar aferini Batı’dan beklesin bize milletimiz, Tekirdağ'ın sevgisi yeterlidir.

Bunları ortak mutabakat metninde FETÖ’ye af, PKK'ya açık çek, uzatılmış el vardır. İP Türkiye’nin duruşunu sakatlamanın, PKK ile müzakere oluşturmaya bakmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu Film repliklerinde kendine replik belirleyecek kadar ucuzlamıştır. Sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. Ben Kemal'im diyorsa biz Türk milletiyiz.

"GELECEĞİ VARSA GÖRECEĞİ DE VARDIR"

Kılıçdaroğlu gerçek hayat ile film sahnelerini karıştırmaktadır. Geleceği varsa göreceği de vardır. Geçen hafta parti binasına afiş asıp eleştiriler sonrası indirmiştir. Siyaset yapmak yerine film sahnelerinde olmaktadır. Kılıçdaroğlu gelse ne yazar meydan okuyoruz. Kimin geldiğini 14 Mayıs'ta göreceğiz.

"ALTILI MASA ORTADAN ÇATLAMIŞTIR"

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerine az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala yoktur. Kazanacak aday çıkmaz zillet partilerini birbirine düşürmüştür. Kılıçdaroğlu 13 Mayıs’ta adayı açıklayabileceklerini söylerken, İP bir şey demektedir. İYİ Parti CHP'ye kazan kaldırdı, adayları hala yok. Altılı masa ortadan çatlamıştır. Adayın kim olacağı konusunda kutuplaşma var. Kendi arasında anlaşmaktan mahkumdur. Adaysız şekilde arenada dolaşıyorlar. Kimlerin talimatını gözlüyorsunuz.

Cumhur İttifakı Türk milletinin can evidir. Ele geçirlemez, talan edilemez. Cumhur İttifakı'nın adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

KONSOLOSLUK KAPATMALARI TEK KELİME İLE REZALLETTİR

Küresel medya fitne nöbetindedir. Mukaddesatımıza hakaret eden iblis uşakları provokasyon nöbetindedir. 9 ülkenin konsolosluklarını kapatmaları tek kelime ile rezalettir. ABD öncü rol oynamış, kuklalarını harekete geçirmiştir. Tehdidin kaynağını açıklamaları şeref meselesidir. Konsoloslukların kapatılması hiçbir kitaba sığmaz.

ABD'nin Boğaz'da orantısız bayrak asması edepsizlik ve hukusuzluktur.

Bizim çağrımız birliğe ve dirliğe hep birlikte Türkiye olmayadır. Milli onurumuzu birlikte koruyacağız.