Devlet Bahçeli "Depremzedelere yapılan sistematik saygısızlık" nedeniyle Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı!

Süper Lig'in 14. haftasında ertelenen maçların başlamasının ardından Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş- Fraport TAV Antalyaspor maçında tribünlerden yükselen hükümet istifa sloganlarının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı.

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Devlet Bahçeli "Depremzedelere yapılan sistematik saygısızlık" nedeniyle Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Süper Lig maçları ertelenmişti. 14. Hafta ertelenen maçlardan birisi de Beşiktaş- Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi olmuştu. Saat 19.00'da Vodafone Park'ta mücadeleye başlayan Beşiktaş- Fraport TAV Antalyaspor maçında ise Beşiktaşlı taraftarlar Hükümet istifa sloganları attı. Olay sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli ise yaşananları saygısızlık olarak değerlendirmişti.

Devlet Bahçeli "Depremzedelere yapılan sistematik saygısızlık" nedeniyle Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı!

BAHÇELİ BEŞİKTAŞ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise "Devlet Bahçeli ‘’Deprem Şehitlerine yapılan sistemli saygısızlık’’ nedeni ile Beşiktaş üyeliğinden ayrılmış." ifadelerinde bulundu.

Devlet Bahçeli "Depremzedelere yapılan sistematik saygısızlık" nedeniyle Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı!

FENERBAHÇE MAÇI SONRASI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fenerbahçe- Arabam.com Konyaspor maçı sırasında da tribünlerden siyasi sloganlar atan Fenerbahçeli taraftarlar için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konunun takipçisi olacağını belirtmişti. Bahçeli aynı zamanda yaşananları saygısızlık olarak nitelendirmişti.

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