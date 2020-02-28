Devlet Bahçeli duyurdu: ''İdlib'e kara ve hava operasyonu icra edilmelidir''

İdlib'de rejimin Türk askeri unsurlarına düzenlediği hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit olurken, askerlerimiz de yaralanmıştı. Hain saldırının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı.