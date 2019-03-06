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Devlet Bahçeli Eskişehir’e geliyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçesi, partisi tarafından düzenlenecek salon toplantısı için Eskişehir'e geliyor.

Devlet Bahçeli Eskişehir’e geliyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçesi, partisi tarafından düzenlenecek salon toplantısı için Eskişehir'e geliyor. Bahçeli'nin, 10 Mart 2019 Pazar günü saat 15.30 da Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonunda düzenlenecek "Sağduyunun Birlikteliği Eskişehir Buluşması" toplantısına katılacağı açıklandı.

Kaynak: İHA


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