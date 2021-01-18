Devlet Bahçeli, Karar Gazetesi yazarlarını hedef aldı: Kiralık köşe yazarları...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Karar Gazetesi köşe yazarları hakkında açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında, Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha Akyol'u hedef aldı.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD’deki Başkan değişimiyle eşzamanlı olarak, Serok ve partisinin, aynı şekilde tetikçi köşe yazarlarının hızlandırdığı iftira kampanyaları tesadüfi değil, alçak bir planın mahsulüdür. Serok Ahmet boşuna uğraşmasın, pis oyunları, birilerinin gözüne girme sinsilikleri maya tutmaz.

Bilhassa Taha Akyol MHP’yi bilir, tavsiyem mezkur sipariş üzerine yazan isimlerle birlikte Serok Ahmet’e bizi acilen anlatmasıdır.

Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir."

KARAR GAZETESİ KÖŞE YAZARI ELİF ÇAKIR KİMDİR?

1971 yılında Çorum'un İskilip ilçesinde doğan 50 yaşındaki gazeteci/yazar Elif Çakır, Akşam, Taraf ve Star gazetelerinde ve Tempo dergisinde muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptı. Bu gazetelerin yönetimi değişince Elif Çakır’ın da işine son verildi.

Elif Çakır hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Elif Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında?

Karar gazetesi kimin ? Kimi destekliyor? Karar Gazetesinin yazarları kimlerdir?