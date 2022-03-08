Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu! Ortalık kızışacak! "Haydi sür merkebini Kandil’e!"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ülke gündemine dair çarpıcı ifadelere yer veren Bahçeli, CHP'nin olumsuzluk kırıntısından ekmek çıkarmak istediğini belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözler sarf etti. Bahçeli, "Türkiye’nin yerinde saymasını, dahası geriye sarmasını projelendiriliyor. Yok öyle bir dünya Sayın Kılıçdaroğlu. Geçti Bor'un pazarı, haydi sür mektebini Kandil'e" açıklamasında bulundu.

"KAVGA GÜRÜLTÜ OLSUN HESABI"

CHP zihniyetinin, çıkan her krizde el ovuşturduğunu belirten Bahçeli, "Kılıçdaroğlu istikrarsız hükümet dönemlerine geri dönmek istiyor. Türkiye’nin ayağından çekiştirmeyi düşünüyor. Krizler olsun, hükümetler düşsün, koalisyon pazarlıklarında kavga gürültü olsun hesabı yapıyor. Türkiye’nin yerinde saymasını, dahası geriye sarmasını projelendiriyor. Sayın Kılıçdaroğlu geçti Bor’un pazarı, haydi sür merkebini Kandil’e. Bitti o sıkıntılı günler, geride kaldı kurulamayan hükümetler dönemi.

Artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin yönetim hayatına hâkimdir, Cumhur İttifakı da Türk milletinin hadimidir. Zilletin güçlendirilmiş palavra sistemi çürük elmadır. Bizim çürük çarıkla oyalanacak ne arayışımız ne de arzumuz vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, gelecek nesillere en büyük armağandır, palavra sistemi de geçmişin kriz ve anlaşmazlıklarına dümen kırmaktır. Zillet ittifakı kabul etse de etmese de, razı olsa da olmasa da, işine gelse de gelmese de, Türkiye’nin istikameti dosdoğrudur, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi doğrunun ve lider ülke Türkiye’nin hamd olsun tescilidir." ifadelerine yer verdi.