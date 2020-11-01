Devlet Bahçeli, koronavirüs mü oldu? | Devlet Bahçeli kimdir? Kaç yaşında?

Devlet Bahçeli, koronavirüs mü oldu? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilişkin çıkan iddialar sonrası birçok kişi internette konuya ilişkin arama yapmaya başladı. Peki Devlet Bahçeli, koronavirüs mü oldu? İşte ayrıntılar...

DEVLET BAHÇELİ KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

Sosyal meydada yer alan iddialardan bir kısmı şu şekilde:

"Devlet Bahçeli pozitif mi ?

Evet corona olmuş bahçeli

Bahçeli Covid pozitifmiş?

Bahçeli korona ise başkanımız 15 gün karantinada kalması gerekir. Ülkeyi kim yönetecek.

Devlet Bahçeli’nin de mi testi pozitif çıktı?"

Paylaşımlar sonrası Devlet Bahçeli'nin koronavirüs olup olmadığı merak konusu oldu. Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir...

DEVLET BAHÇELİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Devlet Bahçeli, 1948 doğumlu, Türk ekonomist ve siyaset adamı. Ülkü Ocakları eski başkanı ve MHP Genel Başkanı.

İlk öğrgeldiği Osmaniye'de, orta öğrenimini de İstanbul'da tamamlayan Bahçeli, lisenin ilk senesini, Emirgan Akgün Koleji’nde geçirmesinin ardından, lise diplomasını, ikinci sınıfta geçtiği Etiler Özel Ata Lisesi’nden aldı. Daha sonra, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde üniversiteye başladı.

1967 senesinde, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciliği devam ederken, Ülkü Ocakları kurucusu ve yöneticisi olarak görev alan ve 1970 - 1971yıllarını kapsayan dönemde Türkiye Milli Talebe Federasyonu Genel Sekreterliği yapan Bahçeli, aktif olarak siyasi faaliyetleri yürütmesinin yanı sıra, akademik çalışmalarını da sürdürdü.

1972 yılından başlayarak, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler akademarda İktisat Bölümü asistanı olarak görev alan Bahçeli, 1970'li yıllarda, Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. Üniversite Akademi ve Yüksekokullar Asistanları Derneği'nin kurucuları aralında da yer alan Bahçeli, burada genel başkanlık görevi de üstlendi.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde iktisat doktorası yaptı ve aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikasında Ana Bilim Dalı'nda 1987 yılına kadar öğretim üyeliği görevine devam eden Devlet Bahçeli, bu süre zarfında, Türkiye ve dünya ekonomisi, Türk Tarihi ve dış politika, Türk - İslam alemi gibi konularına yönelerek, bu alanlarda kendini geliştirdi.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra tutuklanarak cezaevlerine konan MHP ve Ülkücü kuruluşların yöneticileri ile mensuplarının yanında yer alan Bahçeli, ülkücü kadroların yetişmesinde çeşitli görevler de üstlendi.

Alparslan Türkeş tarafından göreve çağırılması üzerine, 17 Nisan 1987’de, üniversitesindeki öğretim üyeliği görevinden istifa eden ve 19 Nisan 1987’deki, MÇP Büyük Kurultayı’nda parti yönetimine seçilen Bahçeli, daha sonra Genel Sekreterlik görevine getirildi. MÇP ve MHP'nin yönetim kadrolarında uzun yıllardır Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, Merkez Karar Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Baş-Danışmanlığı gibi görevler üstlenen Bahçeli, Alparslan Türkeş’in, 4 Nisan 1997'de ölümünün ardından, 6 Temmuz 1997 tarihinde yapılan MHP 5. Olağanüstü Kongresi sonrasında Genel Başkanlığa geldi.

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde, oyların yüzde 18.2'sini alan ve 127 milletvekili ile Meclis'te yer bulan MHP’nin, ikinci parti olması sonucunda, DSP ve ANAP ile koalisyon hükümetinde başbakan yardımcılığına gelen Bahçeli, 28 Mayıs1999 - 18 Kasım 2002 tarihleri arasında bu görevi yerine getirdi.

5 Kasım 2000 Olağan Kongresi’nde tekrar Genel Başkan seçilen Bahçeli MHP’nin, 3 Kasım 2002'de yapılan seçimlerde yüzde 8.34 oy alarak, Meclis dışında kaldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli, görevinden istifa kararı aldı. Daha sonra 12 Ekim2003 tarihindeki MHP Olağan Kongresi’nde yeniden Genel Başkan seçilen Bahçeli, halen bu görevini sürdürmektedir.

2002 yılı Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) baraj altında kalınca meclise giremedi. 2007 yılı Türkiye genel seçimlerinde MHP Osmaniyemilletvekili olarak tekrar meclise girdi. 2011, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde de MHP Osmaniye milletvekili olarak tekrar meclise girdi.