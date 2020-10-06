Devlet Bahçeli : Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya çekilecekler ya da ezileceklerdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Salgının ne zaman biteceği, nasıl bir dünyanın kapılarını açacağı meçhuldür. Türkiye bu badireyi Allah’ın inayetiyle en az hasarla atlatacaktır. Bugüne kadar yapılanlar bundan sonrası için güven ermektedir. Sağlık bakanımız hastalıkla mücadele sürecini başarıyla sürdürmektedir.

İnanıyorum ki alınan tedbirlerin tevekkül ahlakıyla aynı potada erimesi virüsün gücünü kıracaktır. Doktorlarımızı incitecek morallerini zayıflatacak bırakınız bir sözümüz olmasını bu vefasızlığı düşünecek veya ima edecek bir niyetin kafamızda belirmesi bile söz konusu değildir. Sağlık bakanlığının verileri üzerinde şüphe oluşturmaya çalışanlar bize göre müfteri korosudur."

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

"Bizim sorunumuz Türk Tabipler Birliği(TTB) merkez konseyine yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanıdır. Bizim hesabımız teröristlere övgüler düzen küçük bir azınlıkladır. Bu nedenle TBB kapatılsın diyorum. Hiç kimse öküz altında buzağı aramasın.

Kılıçdaroğlu’na tavsiyem en iyi yaptığı işte ustalaşması mesela yeni bir iskambil kağıdı alarak zillet ittifakının ortaklarını da alarak masaya oturup birbirlerine hile yaparak ütmeleridir. Bizim kağıda küreğe ayıracak vaktimiz yoktur. Kılıçdaroğlu’nu ciddi bir siyaset adamı olmaya davet ediyorum. Eğer güldürü işine soyunmak istiyorsa durmasın ilerlesin."

AZERBAYCAN - ERMENİSTAN ÇATIŞMALARI

"Bize göre Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının ateşkes, diyalog, müzakere, diplomasi gibi kandırmacalar yoluyla çözüm teklifleri şu aşamada tuzaktır, tertiptir, yenilgiye onaydır. Mütecaviz düşmanın beli kırılmadan, askeri başarı siyaseten tasdik edilmeden kurulacak her masa tavizdir. Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya Dağlık Karabağ’dan çekilecekler ya da ezileceklerdir.

Güney Kafkasya’da çözümün tek yolu, Ermenistan’ın işgal ettiği Türk topraklarından bahanesiz çekilmesi, Dağlık Karabağ’a Azerbaycan bayrağının dikilerek egemenliğinin teyit edilmesidir. Başka çare yoktur, başka seçenek yoktur, başka çözüm yoktur."

Ayrıntılar gelecek...