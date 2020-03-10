Devlet Bahçeli: ''Sığınmacıların maruz kaldıkları trajedi, barbarlıktır''
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Bahçeli konuşmasında Rusya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme, İdlib'deki son durum, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik müdahalesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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