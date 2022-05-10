Devlet Bahçeli'den Suriyeli sığınmacılar için açıklama: Hiçbir sığınmacıyı zalimlere teslim edemeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada gündeme ilişkin konulara değindi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Bayram kardeşliktir, barıştır, kader ortaklığıdır. Bize ayırmaya, ayrıştırmaya, fitne tohumları saçmaya heveslenenlere en güçlü cevaplardan birisi bayramlardır. Birlik ve dayanışma ruhunu hayatın diğer etaplarına taşıyabilirsek hiçbir hain hedef surumuzda gedik açamayacaktır. Hakkari'den uzanan eli Edirne'de tutan, Kars'tan söylenen selama İzmir'de karşılık veren milli yürekler oldukça ne tefrikanın hükmü sürecek ne tezvirat sonuç verecektir. Türk milleti tarih boyunca mazluma ses olmuştur.

Öz kabuk tarafından esir alınırsa, maneviyatın yerini maddiyat alırsa, dürüstlük dalavereyle alçalırsa hayatın ve siyasetin olağan akışı tıkanmakla kalmayacak toplum huzuru sarsılacaktır. Hadiselerin akış demetine hesabi yaklaşanların ne sözü sözdür, ne adamları meşrudur. Yeri gelince emeğini, alın terini, malını, canını vatanı ve milleti için feda etmekten zerre kaçınmayan fedakarlık simgeleri geleceğimize ışık tutmuşlardır. Nefislerini terbiye etmiş yüce gönül sahipleri bizim ilhamımızdır. Zübükzadelerin kaynağı kurumamıştır.

"ÜLKEMİZİN ASIL SORUNLARINDAN BİRİ DEĞİŞMEYEN BİR KAFA YAPISIDIR"

Siyasetteki gelecek tasavvurlarını dış mihrakların icazetine bırakan yerli işbirlikçi güruh her şeyi fırsata çevirmekle meşguldür. Ülkemizin asıl sorunlarından biri değişmeyen bir kafa yapısıdır. Türkiye'nin siyasi ve demokratik varlığını, egemen devlet varlığına yabancı başkentlerden bakanlar düştükleri rezaleti fark edemeyecek kadar körleşmiştir.

MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI

CHP kendi geçmişiyle, tarihi birikimle, aziz Atatürk'ün tam bağımsızlık haliyle tenakuzdadır. Dağda çakal, ormanda tilki kalmamış siyasetin sağ ve sol kanadına kapılmıştır. CHP'de bunu görürsünüz, zilletin diğer paydaşlarında aynısıyla karşılaşırsınız. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusuna cevap verilebilmiş değildir. Zillet ittifakı partileri birbirine çalım atmayı, minder dışına itmeyi, zorda bırakmayı adeta meslek edinmişlerdir. CHP'de umut, hayır, gelecek yoktur.

"VIZ GELİP TIRIS GİDECEK OLAN İMAMOĞLU'DUR"

İBB Başkanı'nın bayramda Karadeniz turuna çıkıp Trabzon ve Rize'de belediye bütçesiyle mitingler düzenlemesi ortamı kızıştırmıştır. Bizim anlayamadığımız, can alıcı husus bu belediye başkanının hangi şehrimizin siyasi sorumluluğunu üstlenmiş olduğudur. Bu belediye başkanı nereye gidiyor, hangi gizli gündemlerin peşinden sürükleniyor. İstanbul'u yüzüstü bırakıp gitmesi siyasi ahlakın neresine sığmıştır? Bu şahıs Cumhurbaşkanı adaylığı için sorulan soruya, 'Bu milletin işidir' cevabını vermek suretiyle Genel Başkanı'yla çatışmaya girmekte beis görmemiştir. İBB Başkanı şayet Cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundaysa, karşımıza çıkıp mertçe itiraf etsin ki biz de ona göre muamele edelim. İstanbul, İstanbul olalı böylesi zillet ve hezimet ne görmüş ne yaşamıştır. Asıl vız gelip tırıs gidecek olan İmamoğlu'dur. İstanbul ziyan edilmiştir, kaderiyle baş başa bırakılmıştır.

"SANDIKTAN TAŞACAK İRADE CUMHUR İTTİFAKI'DIR, SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIK ARA FARKLA SEÇİLECEKTİR"

Kılıçdaroğlu bayramı karamsar geçirdik diye mesaj yayınlamış. Sayın Kılıçdaroğlu bol yıldızlı otellerde keyif çatarken seni karamsarlığa sokan nedenin İBB Başkanı olduğunu çocuklar bile duymuştur. Zillet kimi aday çıkarırsa çıkarsın sandıktan volkan gibi fışkıracak, sel olup taşacak irade Cumhur İttifakı'dır, Sayın Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla seçilecektir.

ERKEN SEÇİM

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılı haziran ayında yapılacaktır. Erkene alınması söz konusu olmayacaktır. Türk milleti maceraya heves etmez. 2023'te Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünü Cumhur'un başarısıyla süsleyeceğiz.

SURİYELİ SIĞINMACILAR

Huzurumuzu kaçırmak, kargaşaya hapsetmek için faal halinde olan odaklar bayramda su üstüne çıkmıştır. Kirli malumatlar, gerçek dışı iddialar özellikle sosyal medya kanalıyla yoğun olarak servis edilmiştir. Sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnı haline gelmiştir. Anlaşılan sığınmacılar konusunun kaşınmasıyla ilgili tezgah artan ölçüde körüklenmektedir. Elbette Türkiye yol geçen hanı, göçmen ve sığınmacı kampı değildir. Biz gelecek nesillere her anlamda güvenceye kavuşturulmuş bir vatan emanet etmekle mesulüz. Şunun da farkındayız ki sığınmacı sorunu Türkiye'nin uzun yıllar hazmedeceği bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. Suriyeli sığınmacılar bugün misafirimizse yarın komşumuz olacaklardır. Türkiye'nin sığınmacı akınına karşı alacağı etkili önlemler, milli siyaset planlamasıyla gerçekçi bir boyut kazanmalıdır.

Toplumsal tansiyonu yükseltmek için pusuda bekleyen sorumsuz ve hastalıklı zihniyetlerin son zamanlarda tehlikeli şekilde yaygınlaştığı da görülmektedir. Bazıları çıkmış sığınmacı sayısını 8-10 milyon olarak iddia ediyor. Bunların hepsi palavradır, devletin kayıtları ortadadır. Yapılan son resmi açıklamalara bakarsak ülkemizde 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır. Bu toplam içinde geçici koruma statülü Suriyeli sayısı 3 milyon 762 bin 686'dır. Ülkemizde 1 milyon 417 bin yabancının ise ikamet izni bulunmaktadır. Bunun yanı sıra düzensiz göçle ülkemize gelenler vardır ve bunların uyrukları bellidir.

Hiçbir sığınmacıyı, hiçbir masumu elinde hançer ile bekleyen zalimlere teslim edemeyiz. Geçici koruma statüsü altında bulunan kardeşlerimizi kavganın içine çekmeye çalışan, tahrik eden kim var ise Türkiye'nin hasmıdır. Bunlar görevli provokatörlerdir.

Türk Milleti kapısını ve gönlünü açtığı hiçbir mazluma sırtını dönmemiştir, bundan sonra da dönmeyecektir. Yabancı düşmanlığı ile siyaset yaptığını zannedenler Türk Milletinin soylu duruşunu bilmeyen gafillerdir.



Devamı gelecek...