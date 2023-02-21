Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asen Donchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asen Donchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asen Donchev 22 Ekim 2001 tarihinde Blagoevgrad şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Асен Петров Дончев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asen Donchev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Asen Donchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Asen Donchev'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Asen Donchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asen Donchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asen Donchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asen Donchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia U19

1 Temmuz 2020 yılında CSKA-Sofia

Asen Donchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asen Donchev şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Asen Donchev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U19 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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