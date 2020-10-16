Devlet Büyüklerinin portrelerini karaladılar!

Bolu Belediyesi tarafından geçtiğimiz mayıs ayında, D-100 karayolunun otogar kavşağında duvarlara, Türk siyasi tarihine yön veren devlet adamları ile Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Bolu'nun önemli hayırseveri İzzet Baysal ile portreleri çizildi. Yaklaşık 5 aydır D-100 karayolu ile TEM Otoyolu'nun kesiştiği kavşakta bulunan alt geçitteki portreler, Karayolları Kanunu'na göre yasak olduğu ve sürücülerin dikkatini dağıtarak kazaya sebep olabileceği dolayısıyla üzerleri boyanarak kaldırılma çalışması başlatıldı. Karayolları ekipleri, kavşak içinde yer alan kütüphane resminin üzerini boya ile kapattıktan sonra kavşağın farklı girişlerinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk ile İzzet Baysal'ın gibi isimlerin portrelerinin olduğu ve önemli sözlerinin bulunduğu alanı kapatmaya başladı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Gece geç saatte, resimleri kaldırma işleminin yapıldığı esnada çok sayıda vatandaş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, belediye yetkilileri ve bazı siyasi partilerin yöneticileri olay yerine geldi. Bölgeye aynı zamanda güvenlik amacıyla çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Vatandaşlar, Karayolları ekiplerinin boyamasını engellemek adına resimlerin önüne geçtiler.

VALİ MÜDAHİL OLDU

Bolu Valisi Ahmet Ümit olay yerine gelerek yetkililerden çalışma hakkında bilgi edindi. Vali Ümit, belediyenin izinsiz şekilde resimleri çizdirdiğini ifade ederek, "Bu kavşakta duvarlara çizilmiş siyasi tarihimizin ve ilimizin önemli şahsiyetlerimizin resimleri ve bazı sözleri vardı. Bu görüntülerin 2918 sayılı trafik kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kurum olan Karayolları'ndan izin alınarak yapılması gerekirken, herhangi bir izin alınmadan yapıldığı ifade edildi. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüştüm. Gerekçe olarak da bu duvarlardaki resimlerin karayolunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğü şeklinde ifade edildi. Burada resimleri olan şahsiyetler sevilen kişiler. Geçerken sürücülerin dikkatini çekmek suretiyle trafik kazasına sebep olabileceği değerlendirilerek Karayolları yetkilileri tarafından bu izinsiz görüntülerin duvarlardan kaldırılması yönünde talimat verildiğini öğrendik. Bu çerçevede Karayolları ekipleri burada bir çalışma başlattılar ama bu çalışmayı durduracağız bu saat itibariyle. Konunun gerekli ve ilgili kurumlar tarafından, gerekli şartlarda yapılması suretinde çözülmesi yolunu göreceğiz, deneyeceğiz ve yapacağız. Şu anda büyütülecek herhangi bir sorun yok." açıkladı.

PROSEDÜRE GÖRE HAREKET EDİLELİ, BOYAMA DURDURULMALI

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Belediyeye bu noktada herhangi bir bilgi verilmemiş. Belediye zaten izinsiz olarak bunları yaptı. Normalde belediyeye yasal müeyyide uygulanması gerekirken, biz kendi işimizi kendimiz yapalım diye düşündüklerini söylediler. Normalde belediyenin kaldırması gerekirken, Karayolları ekipleri kendi elemanlarıyla kaldırılmasının uygun olduğunu düşünmüşler. Bu çerçevede harekete geçmişler. Mademki böyle bir yanlış anlaşılma var. Prosedür neyse ona göre hareket edilmek üzere şu anda vaziyete, duruma el koyuyoruz ve durduruyoruz. Yarın ya da öbür gün ilgili kurumlar gereğini yapacaktır." belirtti. Vali Ümit'in açıklamasının ardından portreleri kapatma işlemi durduruldu.