Devlet dar gelirlileri maaşa bağlıyor! Ödemeler o tarihten sonra başlıyor: Bakan Yanık duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'de dar gelirli vatandaşlar için yeni bir program başlattıklarını duyurdu. Bu program kapsamında, dezavantajlı grupların dışında herhangi bir engellilik veya yaşlılık durumu olmayan dar gelirli ailelere destek sağlanacak. İşte detaylar...

YAYINLAMA
Google News
Devlet dar gelirlileri maaşa bağlıyor! Ödemeler o tarihten sonra başlıyor: Bakan Yanık duyurdu

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dezavantajlı grupların dışında kalan dar gelirli aileleri desteklemek için yeni bir program başlattıklarını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarında Bakan Yanık, vatandaşlık maaşı adı verilen yeni düzenleme ile hayat standartının altında geliri olan hiçbir ailenin kalmayacağını belirtti.

Bakan Yanık, seçim beyannamesinde yer alan bu programın çok geniş bir şekilde çalışılarak hayata geçirildiğini ifade etti. Sosyal yardımların ihtiyaç duyan gruplara göre çeşitli biçim ve dönemlere göre verildiğini söyleyen Yanık, bu dağınıklığı çözmek için sosyal destek ve yardımları vatandaşların maaşına dönüştürerek tek çatı altında toplayacaklarını ifade etti.

HİÇBİR AİLE ASGARİ HAYAT STANDARTININ ALTINDA KALMAYACAK

6

Bakan Yanık, vatandaşlık maaşının sosyal yardımların belli mevzuatlarda düzenlendiği şekilde olmadığını ve bu nedenle daha düzenli bir sistem getireceklerini belirtti. Ayrıca, kamunun sosyal yardımlarının yüzde 80'inin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapıldığını söyledi.

Vatandaşlık maaşı ile asgari hayat standartının altında gelir seviyesi olan hiçbir ailenin kalmaması hedefleniyor. Bakan Yanık, seçimlerden sonra geliri düşük olan ailelere ödemelerin başlayacağını ifade etti.

Bu yeni programın detayları henüz netleşmemiş olsa da, vatandaşların gelir düzeylerine göre belirlenecek maaşlarla hayatlarını idame ettirebilecekleri bir düzenleme olacağı düşünülüyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Zigana Tüneli açılışına saatler kaldı
Yeni Zigana Tüneli açılışına saatler kaldı
2 Mayıs 2023 Salı piyasalarda son durum! Altın ve Dolar arasındaki yükseliş rekabeti bitmiyor! Kazanan dolar mı olacak?
2 Mayıs 2023 Salı piyasalarda son durum! Altın ve Dolar arasındaki yükseliş rekabeti bitmiyor! Kazanan dolar mı olacak?
İstanbul'un Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu!
İstanbul'un Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu!
1 Mayıs 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Dolar kanatlanıp uçarken Altın arkasından bakakaldı!
1 Mayıs 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Dolar kanatlanıp uçarken Altın arkasından bakakaldı!
Son Haberler
Evgeniy Lutsenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Lutsenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evgeniy Lutsenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Lutsenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khalifa Alsaeedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalifa Alsaeedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khalifa Alsaeedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalifa Alsaeedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sondre Olaus Solas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Olaus Solas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sondre Olaus Solas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Olaus Solas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jacob Jackson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Jackson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jacob Jackson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Jackson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Altın alıp satanlar için süre verildi! O güne kadar devam: 1 gram 1650 TL olacak
Altın alıp satanlar için süre verildi! O güne kadar devam: 1 gram 1650 TL olacak
Ev ve arsa tapusu olanlar dikkat! 31 Mayıs'a kadar bunu yapmayan 7.654 TL para ödeyecek!
Ev ve arsa tapusu olanlar dikkat! 31 Mayıs'a kadar bunu yapmayan 7.654 TL para ödeyecek!
Çok Okunanlar
Mario Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ethan Kohler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Kohler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ethan Kohler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Kohler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Kristensen Alte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Kristensen Alte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Kristensen Alte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Kristensen Alte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Odin Thiago Holm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odin Thiago Holm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Odin Thiago Holm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odin Thiago Holm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
30 Nisan Pazar 2023 piyasalarda son durum! Altın ve Dolar'ın yükseliş mücadelesi devam ediyor!
30 Nisan Pazar 2023 piyasalarda son durum! Altın ve Dolar'ın yükseliş mücadelesi devam ediyor!
Ay sonunu getiremeyenler başvuru yapabilir! Toplu para ödemesi yapılacak: Hemen onay çıkıyor
Ay sonunu getiremeyenler başvuru yapabilir! Toplu para ödemesi yapılacak: Hemen onay çıkıyor
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni bir ay ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni bir ay ücretsiz