Devlet dar gelirlileri maaşa bağlıyor! Ödemeler o tarihten sonra başlıyor: Bakan Yanık duyurdu

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dezavantajlı grupların dışında kalan dar gelirli aileleri desteklemek için yeni bir program başlattıklarını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarında Bakan Yanık, vatandaşlık maaşı adı verilen yeni düzenleme ile hayat standartının altında geliri olan hiçbir ailenin kalmayacağını belirtti.

Bakan Yanık, seçim beyannamesinde yer alan bu programın çok geniş bir şekilde çalışılarak hayata geçirildiğini ifade etti. Sosyal yardımların ihtiyaç duyan gruplara göre çeşitli biçim ve dönemlere göre verildiğini söyleyen Yanık, bu dağınıklığı çözmek için sosyal destek ve yardımları vatandaşların maaşına dönüştürerek tek çatı altında toplayacaklarını ifade etti.

Haberin Devamı

HİÇBİR AİLE ASGARİ HAYAT STANDARTININ ALTINDA KALMAYACAK





Bakan Yanık, vatandaşlık maaşının sosyal yardımların belli mevzuatlarda düzenlendiği şekilde olmadığını ve bu nedenle daha düzenli bir sistem getireceklerini belirtti. Ayrıca, kamunun sosyal yardımlarının yüzde 80'inin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapıldığını söyledi.

Vatandaşlık maaşı ile asgari hayat standartının altında gelir seviyesi olan hiçbir ailenin kalmaması hedefleniyor. Bakan Yanık, seçimlerden sonra geliri düşük olan ailelere ödemelerin başlayacağını ifade etti.

Haberin Devamı

Bu yeni programın detayları henüz netleşmemiş olsa da, vatandaşların gelir düzeylerine göre belirlenecek maaşlarla hayatlarını idame ettirebilecekleri bir düzenleme olacağı düşünülüyor.

