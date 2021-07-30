Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Turgay Gökdemir kimdir? Turgay Gökdemir kaç yaşında, nereli?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Turgay Gökdemir Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Peki Turgay Gökdemir kimdir? Turgay Gökdemir kaç yaşında, nereli?

TUGAY GÖKDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Tırnakçı bu görevlerinden alınarak yerine Turgay Gökdemir getirildi.

1970 Elazığ doğumlu olan Gökdemir, 1991 yılında Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun oldu. Mezuniyetine müteakip özel bir şirket bünyesinde Özlüce Barajı inşaatında saha mühendisi olarak görev yaptı.

1994'te Ulaşım A.Ş. kadrosundan İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü emrinde çalışmaya başladıktan 2 yıl sonra memur olarak girdiği İETT Genel Müdürlüğü’nde Özel Projeler Şube Müdürü, Raylı Sistemler Yapım Şube Müdürü ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Gökdemir 2005 yılında geçiş yaptığı İBB’de Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğünde 1. Bölgeden (Eminönü, Fatih, Eyüp, Z. Burnu, Bayrampaşa, Esenler, Güngören, Bağcılar) sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinin ardından Başkan Yardımcısı olarak Fatih Belediyesine geçti.

2009’da İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı görevine geri döndü. 3 ayın ardından Afet Koordinasyon Merkezi ( AKOM) Müdürü olarak atandı.

2012'de yeni kurulan Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğüne getirildi.

Bu arada Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü görevi 30 Temmuz tarihli Resmi Gazete kararına göre de Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı oldu. Gökdemir evli ve biri erkek biri kız, iki çocuk babasıdır.

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