Devlet desteği ile hayatı değişti

Sinop'ta yaşayan Türkan Özcan, ailesine katkı için evlere temizliğe giderken biriktirdiği para ve KOSGEB'ten aldığı destekle kendi işini kurdu. Ürettikçe daha da bilinçlenerek lise eğitimi dışarıdan tamamladı. Şimdi işini daha da büyüterek kadınlara iş imkanı sağlamayı amaçlıyor.

Sinop'ta yaşayan Türkan Özcan, ev temizliklerine giderek ailesine katkı sağlıyordu. KOSGEB'in kadın girişimcilere sağladığı destekten haberdar oldu Özcan, başvuru yapıp kendi işini kurmaya karar verdi. Çocukluğunda annesinden öğrendiği yufka üzerine dükkan açıp dükkanında yufka yapıp satmaya başlayan Türkan Özcan, azmi ve başarısıyla kısa sürede işini büyüttü ve yaptığı doğru yatırımla tüm kadınlara ilham oldu. Siparişlere yetişemeyen Türkan Özcan'ın yardımına 88 yaşındaki annesi ve ablası yetişti. Yufkayla başladığı işini daha da çeşitlendiren Türkan Özcan'ın yeni hedefi ihracat yapmak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkan Özcan, "Daha önce ev temizliklerine gidiyordum. Ev temizliklerine giderken kendi işimi kurmaya karar verdim. KOSGEB imkanından faydalanmam lazım diye düşündüm. Benim bildiğim bir tek yufkacılık vardı. Çünkü annemizden öğrendiğimiz buydu. Bunu değerlendirmek istedim. KOSGEB'imize başvuru yaptım. KOSGEB'in kursuna gittim. Ondan sonra dükkanı açtım. Açtıktan sonra faturalandırdık, devletten destek aldım. Tek başıma başladım.Hedefimiz şehir içi yurt dışı ihracatı yapmak. Bir marka olduk tabi bu arada. İşlerimiz Allah'a çok şükür çok güzel, iyi gidiyor" dedi.

Bu işe 2016'da başladığını hatırlatan Özcan, "Kızım o zaman küçüktü, 1 yaşındaydı. Onunla birlikte geliyordum buraya. Çok zor günler geçirdim. Kızımı kucağıma alıp sevemedim. İş yaparken bebek arabasıyla onu yanıma getirdim. Yani onunla zor günler geçirdim burada. Bir yerlere geldik ama çok zor günler yaşadık. Allah razı olsun devletin sayesine bugün buralardayım. Yufka yapıyoruz, mantı yapıyoruz, katlama yapıyoruz, saç böreği yapıyoruz, etli ekmek yapıyoruz. Bazı yerlerde gözleme diyorlar. Erişte yapıyoruz. Bu tür şeyler yapıyoruz. Sipariş üzerine yapıyoruz. Unla ilgili her şey yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA