Devlet Destekli İşler Nelerdir? İşte 2022 Devletin Hibe Verdiği İşler

İşyeri kurmak isteyen vatandaşlara devlet tarafından destek ödemeleri yapılmaktadır. Bu kapsamda işyeri açmak isteyen vatandaşlar, devletin destek ve hibe verdiği işleri merak ediyor. Peki Devlet destekli işler nelerdir? İşte 2022 devletin hibe verdiği işler...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Devlet Destekli İşler Nelerdir? İşte 2022 Devletin Hibe Verdiği İşler

İşletme açmak isteyen veya iş kurmak isteyen vatandaşlar, yüksek maliyetler nedeniyle adım atma konusunda tereddüt yaşıyor. Devlet ise KOSGEB aracılığıyla hibe ve kredi destekleri vererek ekonominin canlanmasını sağlayarak yatırımcıları destekliyor. Bu kapsamda devletin desteklediği işler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Devlet destekli işler nelerdir? sorusuna yanıt arıyor. Merak edenler için 2022 devletin hibe verdiği işler haberimizde... 

Devlet Destekli İşler Nelerdir? İşte 2022 Devletin Hibe Verdiği İşler

DEVLET DESTEKLİ İŞLER NELERDİR? 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.

Devlet kurumu olan KOSGEB tarafından desteklenen çok sayıda iş vardır. Destekli işler,  tarım ve hayvancılık, üretim, hizmet, turizm, AR-GE, yazılım, enerji alanındaki işlerdir. 

KOSGEB'in desteklediği işleri görmek için tıklayınız. 

Devlet Destekli İşler Nelerdir? İşte 2022 Devletin Hibe Verdiği İşler

DEVLETİN HİBE VERDİĞİ İŞLER, SEKTÖRLER

Devlet, en temel sektörlerden olan tarım ve hayvancılık, üretim, hizmet, turizm, AR-GE, yazılım, enerji ve benzeri iş gruplarına destekler vermektedir. Hibe verilen desteklerin çoğunun üretimin destekleyen sektörler olduğu görülmektedir. 

Devlerin hibe verdiği, işler ve sektörleri görmek için tıklayınız.

DEVLETİN VERDİĞİ HİBELER

Devlet genel olarak KOSGEB aracılığıyla hibe verir. Bunun dışında TÜBİTAK, Türkiye İş Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kredi Garanti Fonu KGF (faiz desteği), Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı vb. kurumlar tarafından hibe ve destekle verilir. 

KOSGEB'in verdiği bazı destekler şunlardır:

 Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin TL'ye kadar destek verebilmektedir. 

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

Kuruluş Desteği

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Performans Desteği*

Birinci Performans Dönemi**

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000TL

Gelenksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Devlet Destekli İşler Nelerdir? İşte 2022 Devletin Hibe Verdiği İşler

İleri Girişimci Destek Programı

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

Kuruluş Desteği

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği*

Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,

Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,

Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere

300.000TL,

 

Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği

10.000 TL

Performans Desteği**

Birinci Performans Dönemi***

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi***

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000TL

 İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

* Destek oranı %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Devlet Destekli İşler Nelerdir? İşte 2022 Devletin Hibe Verdiği İşler

İş Planı Ödülü Destek Programı

İş Planı Ödülü Yarışma Türü

 

Yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilen
  1. 1. 25.000TL
  2. 2. 20.000TL
  3. 3. 15.000TL

Yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen yarışmalar kapsamında gerçekleştirilen

 

İlk 3 için toplamda 100.000TL’ye kadar

Yurtdışı orijinli girişimlerin iş fikirlerine yönelik ödüllü/ödülsüz ulusal/uluslararası yarışmalar kapsamında gerçekleştirilen

 

100.000TL’ye kadar

KOSGEB tarafından düzenlenen iş planı ödülü

İlk 3 için toplamda 100.000TL’ye kadar

Girişimcilik Destek Programı

Girişimcilik Destek Programı kapsamında 50 bin TL geri ödemesiz 100 bin TL geri ödemeli olmak üzere 150 bin TL destek verilir. 

Destek hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız. 

 

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