Devlet destekli proje ile nitelikli iş gücü yetişecek

Malatya'da açılan Özel Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, devlet teşvikli projesini hayata geçirdi.

9 Eylül 2019'da yeni eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte eğitim vermeye başlayacak olan Özel Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, devlet teşvikli ayrıcalıklar ile öğrencilere fırsatlar sunacak. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Ahmet Polat Kaya, Mesleki eğitimini önceliğine alan ve sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirecek okullun Malatya'nın üretim alanlarına göre kurulduğunu söyledi. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin büyük rağbet göreceğini belirten Kaya, yetişmiş insan gücüne istihdam sağlayacaklarını dile getirdi.

"Geleceğiniz emin ellerde"

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mesleki beceri kazandırmanın ötesinde öğrencilerin gelecek planlamalarını da daha net yapabilmelerine olanak sağladığını belirten Kaya, "Ayrıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu gençlerimiz Üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde kendilerini daha kolay geliştirerek yaşama atılırlar. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavında başarılı olan öğrenciler lisans programlarına yerleşebilirler. Meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine ek puan alarak yerleşebilirler. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamuya veya özel sektöre ait işletmelerde çalışabilirler, kendi iş yerlerini de açabilirler" ifadelerine yer verdi.

"Avrupa Birliği'nde geçerli diploma"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi onaylı Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hem özel hem de ücretsiz olması nedeniyle veliler ve öğrenciler tarafından da oldukça cazip karşılandığını belirten Kaya, "Ayrıca kayıt için puan şartının aranmaması da öğrencilerin başarı için önündeki engelleri kaldırıyor. Üstelik mezun olduktan sonra istihdam imkanı da veren okulun vermiş olduğu diplomaların Avrupa Birliği'nde geçerli olması ise en büyük artılarından biri olarak dikkat çekiyor. Eğitim ücretleri tamamen devlet teşviki ile karşılanırken veliler için sadece ulaşım ve yemek hizmetleri isteğe bağlı olarak alınabiliyor" diye konuştu. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Ahmet Polat Kaya, bu yıl sadece 9 ve 10. Sınıf kayıtlarının alınacağını dile getirerek açılacak bölümlerin ise Elektrik-Elektronik Teknolojileri (Endüstriyel Makineler Bakım Onarım) olduğunu dile getirdi.

Kaya, Mimar Sinan Koleji'nin 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Battalgazi Mahallesinde Mahmut Kutan Sokak'ta eğitim öğretime başlayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA