Devlet Hastanesi’nde nefes kesen yangın tatbikatı

Yalova Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı aslını aratmadı.

Devlet Hastanesi Başhekimliği yangın tatbikatı düzenledi. Senaryo gereği katlardan birinde çıkan yangının kısa sürede yayıldı. Bu esnada bazı katlardaki vatandaşlar dumandan etkilendi. Hastane personelleri tahliye ve kurtarma çalışmalarına başladı. İlk olarak servislerde yatan hastalar ve dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneden tahliye edildi. Daha sonra mühim malzemeler taşındı.

Tatbikatı Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Recep Hacı da takip ederek telsiz koordinasyonunun sağladı. Aslını aratmayan tatbikatta hasta tahliyesinden, yangına müdahale ve kurtarma çalışmalarına kadar her aşama başarıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA