Devlet hastanesinde rezalet! Hastanın karnında öyle bir şey unutuldu ki...

Olay, İzmir'de meydana geldi. 86 yaşındaki Muazzez Alan, 9 ay önce, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde safra ameliyatı oldu. Operasyon sonrası taburcu edilen 86 yaşındaki kadının durumu ameliyattan bir süre sonra fenalaştı.

SAĞLIK DURUMUNUN NORMAL OLDUĞU SÖYLENİP EVE GÖNDERİLDİ

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri ile ameliyat olduğu hastanede kontrol edilen Alan, iddiaya göre, sağlık durumunun normal olduğu söylenerek, eve gönderildi.

Son dönemde iştahtan kesilen ve aşırı kilo veren Alan, ailesi tarafından bu kez İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde, yaşlı kadının karnında cisim tespit edildi.

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KARIN BOŞLUĞUNDAN YARIM KİLOLUK SARGI BEZİ ÇIKARILDI

Ameliyata alınan Alan'ın karın boşluğundan, yarım kiloluk sargı bezi çıkarıldı. Ameliyattan yaklaşık 10 gün sonra Muazzez Alan, hayatını kaybetti. Alan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Alan'ın ailesi, ameliyatı yapan ve sargı bezini unuttuğunu iddia ettikleri doktor hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Muazzez Alan'ın cenazesi, otopsi sonrası, memleketi İzmir'in Karaburun ilçesinde toprağa verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

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