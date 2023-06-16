Devlet kesenin ağzını açtı! 65 yaş üzeri vatandaşlara maaş bağlanıyor: 2.604 TL maaş almak için o şartlara dikkat

65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen yaşlılık aylığı, Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammının ardından yeniden hesaplanacak. Şu an itibarıyla 65 yaş aylığı miktarı 2.604 TL olarak uygulanmaktadır. Ancak Temmuz ayında yapılacak olan ara zam sonrasında, aylık tutar ne kadar olacak merak konusu. Yapılacak zam oranına bağlı olarak, yaşlılık aylığı farklı miktarlarda artış gösterecektir.

YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?





Eğer yüzde 25 zam yapılırsa, 65 yaş aylığı 3.255 TL'ye yükselecektir. Yüzde 30 zam gerçekleşirse, aylık tutar 3.385 TL olacaktır. Yüzde 35 zam yapıldığı takdirde ise, yaşlılık aylığı 3.515 TL'ye ulaşacaktır. Asgari ücret toplantısı sonrasında yapılan açıklamalara göre, henüz net bir rakam belirtilmemiştir. Ancak tarafların hızlı bir şekilde anlaşma sağlamayı ve süreci bayramdan önce tamamlamayı hedefledikleri ifade edilmektedir.

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İş) heyeti başkanı Veli Solak, herhangi bir rakam belirlemediklerini ve Türkiye'nin yüzyılının yakışır bir rakam istediklerini belirtmiştir. TÜRK-İş başkanı, yeni bir toplantının yarın veya başka bir zamanda yapılmasının beklendiğini ve sürecin bayramdan önce tamamlanmasını umut ettiklerini ifade etmiştir. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı ise, hızlı ve 3'lü mutabakatla sürecin tamamlanmasını arzuladıklarını ve şahsi arzularının bayram sürecine girmeden anlaşmanın sağlanması olduğunu belirtmiştir.