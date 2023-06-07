Devlet kesenin ağzını açtı! Milyonlarca vatandaşa faizsiz 300 bin TL kredi verecek: Başvuru şartına dikkat

Halkbank, acil destek kredisi olarak faizsiz olarak 300 bin TL sağlayacak. İşte detaylar...

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Devlet kesenin ağzını açtı! Milyonlarca vatandaşa faizsiz 300 bin TL kredi verecek: Başvuru şartına dikkat

Halkbank tarafından sunulan tamamen faizsiz ve 36 ay vade seçeneğiyle 300 bin TL acil destek kredisi duyuruldu. 5 Mayıs Pazartesi günü itibariyle başlayan başvurular bankalarda yoğunluk yaratmıştır.

Yeni kabine belirlendiğinde, piyasalarda canlanma belirtileri gözlemlenmeye başladı. Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimine geçmesiyle birlikte umutlar yeşermeye başladı. Bugün ise piyasaları canlandıracak yeni bir kredi paketi duyuruldu.

5 MAYIS 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞVURULAR BAŞLADI

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Bu açıklanan "acil destek kredisi" tamamen faizsiz olduğu belirtilen bir kredi olup, 5 Mayıs 2023 Pazartesi günü itibariyle başvuruları kabul etmeye başladı. Bu kredi sınırlı bir tutara sahip olup, 300 bin TL ile sınırlıdır. Ayrıca, girişimciler için 50 bin TL Makine Teçhizat Kredisi de sunulacaktır. Böylelikle toplamda 350 bin TL destek sağlanacaktır.

Bu kredi geri ödemeleri 36 ay vadeli ve tamamen faizsiz olarak gerçekleştirilecektir. Krediler, KOSGEB'in öncülüğünde Halkbank aracılığıyla verilecektir.

Başvuruların hızla başlamasıyla banka şubelerinde yoğunluk yaşanmıştır. Bu kredinin amacı, "KOBİ'lerin uygun koşullarda finansal destek alarak finansman sorunlarını çözmeleri, üretimlerini artırmaları, kalite ve standartlarını yükseltmeleri, istihdam yaratmaları ve uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerinin sağlanması" olarak açıklanmıştır.

Başvuru detayları, başvuru şartları ve diğer tüm bilgilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak arama yapabilirsiniz:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi

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