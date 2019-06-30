Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden gururlandıran başarı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü öğrencileri Beren Gürcüoğlu, Ceren Senyücel ve Barış Erdoğan; zorlu eleme sürecini başarı ile tamamlayarak eğitimlerini Avrupa'nın sanat alanında önde gelen üniversitelerinde sürdürme imkânına sahip oldu.

Zorlu eleme süreçlerini başarı ile tamamlayan Beren Gürcüoğlu, Ceren Senyücel ve Barış Erdoğan, eğitimlerini Avrupa'nın sanat alanında önde gelen üniversitelerinde sürdürme imkânına elde etti. Beren Gürcüoğlu, Moskova Devlet Çaykovski Konservatuvarı'na bağlı Merkez Müzik Okulu'nun piyano bölümüne, Ceren Senyücel ve Barış Erdoğan ise Leipzig Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy'ye kabul edilerek önemli bir başarıya imza attı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinin destekleri ile uzun bir eğitim ve çalışma sürecinin ardından yakalanan bu başarı, öğrenciler kadar hocalarını da mutlu etti. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelen öğrenci ve öğretim üyeleri, sevinç ve coşkularını paylaşma imkânı buldu.

Öğrenim hayatına Leipzig Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy'de devam ederek almakta olduğu piyano eğitimini sürdürecek olan Ceren Senyücel, duygularını "Bizim için gergin ve stresli bir süreç oldu. Çünkü rakiplerimiz çok uzun zaman boyunca yalnızca bu okul için çalışmış olan kişilerdi. Zorlu bir eleme sürecinden geçtik; fakat başardık. Bu nedenle son derece mutluyuz" cümleleri ile aktardı.

Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Gökhan Aybulus, "Öğrencilerin kültürel anlamda daha fazla beslenebilmeleri için yurt dışına gitmeleri gerekiyor. Hele ki öğrencilerimizin eğitim görecekleri ülke ve şehirler, kültür-sanat anlamında oldukça gelişmiş durumda. Öğrencilerimiz inanılmaz derecede disiplinli çalıştılar ve birer örnek teşkil ettiler. Bu başarı haberini telefonda ilk duyduğum zaman heyecandan ağlamamak için kendimi zor tuttum" şeklinde konuştu.

Leipzig Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy'de fagot eğitimi almaya hak kazanan Barış Erdoğan, yaşadıkları süreci "Yurtdışında okuma fikri yaklaşık iki yıldır aklımızda vardı. Sınava girerken ikimiz de korkmadık, "bu yıl olmazsa bile sürekli deneriz" diyerek yola çıktık. Kendimizi aslında olumsuzluğa alıştırmıştık, her şeyin bilincinde ve kararındaydık. Sınava hazırlık sürecimiz oldukça zorluydu. Elde ettiğimiz başarının mutluluğuna hala inanamıyorum. Yeni bir kültür ve yeni bir şehirde bulunacak olmaktan dolayı çok mutlu ve hevesliyim" ifadeleri ile paylaştı.

Öğrencilerini yakalamış oldukları başarıdan dolayı kutlayan Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Sabriye Özkan ise, "Öğrencilerimizin eğitim alacakları üniversiteler onlara çok fazla şey katacaktır. Kendileri için bundan sonraki sürecin de son derece güzel geçeceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA