Devlet Konservatuvarından ’Keman Sınıfı Konseri’

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından Keman Sınıfı Konseri gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından Doç. Ezgi Gönlüm Yalçın'ın öğrencileri tarafından Keman Sınıfı Konseri gerçekleştirildi. Çok sayıda sanatseverin ilgi gösterdiği konserde, Ela Yalçın Küçük Parçalar, Edil Mıhçakan Küçük Parçalar, Tuna Gürel Küçük Parçalar, Mustafa Kemal Onay Küçük Parçalar, Efsa Deniz Tutal O.Rieding Op. 36 re majör Keman Konçertosu 1'inci Bölüm, İrem Atalay H.Wieniawski re minör Keman Konçertosu 1'inci Bölüm, Ekin Güler W. A. Mozart Keman Piyano sonatı sol majör, Allegro con spirito, Allegro, J. Massanet Medititaion, Korcan Kostük Pugnani-Kreisler, Preludium-Allegro eserlerini icra etti. Piyanoda ise, Prof. Serla Balkarlı ve Öğretim Görevlisi Seda Hancı yer aldı.

Kaynak: İHA