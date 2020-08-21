Devlet Kuşu filmi oyuncuları kimlerdir? Filmin konusu nedir? Ne zaman çekildi?

Devlet Kuşu filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Türk sinemasının sevilen filmleri yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Mehmduh Ün’ün yaptığı Devlet Kuşu filminin oyuncuları arasında Kemal Sunal, Serpil Çakmaklı, Bülent Kayabaş gibi isimler yer alıyor.Film 1980 yılında çekilmiştir. İşte detaylar...

DEVLET KUŞU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kenar mahallelerden birinde oturan Mustafa, komşularının kızı Aynur'a deliler gibi aşıktır. Girdiği ufak işlerde bir türlü tutunamayan Mustafa günlerini arkadaşlarıyla aylaklık ederek geçirmektedir. Bu sıradan günlerden birinde mahallerine gelen zengin ve ünlü bir işadamı burada bir inşaata başlayacağını duyurur. İşadamının kızı Hülya da babasıyla birlikte buraya gelmiştir ve Mustafa'yı ilk gördüğü an onu ünlü oyuncu Jean Paul Belmando'ya benzetir. Mustafa'ya aşık olan Hülya günden güne genç adamla yakınlaşmaya başlar. Mustafa da ailesi ve çevresinin baskılarıyla gittikçe bu zengin aileye dahil olmaya başlar. Mustafa'yı para ve mutluluk arasında seçim yapmak zorunda kalacağı günler beklemektedir.

DEVLET KUŞU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncuları arasında Kemal Sunal, Serpil Çakmaklı, Bülent Kayabaş, Reha Yurdakul yer alıyor.