Devlet memuru, işçisi olmak isteyenler dikkat! Bir çok farklı alanda on binlerce yeni kadro açıldı
Devlet Personel Başkanlığı, İtfaiyeciden uzman yardımcısına, zabıtadan avukata birçok alanda yeni kadrolar açtı. Devlet Personel Başkanlığı bir çok farklı alanda yeni alımlar için ilan açtı. Kamuda memur ya da işçi olmak isteyenler açılan kadroları ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. Peki hangi kadroya kaç kişi alınacak? İşte personel aranan kadrolar ve konuya ilişkin değer detaylar...
Devlet Personel Başkanlığı, devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre alımlar için yeni kadrolar açmayı sürdürüyor. KPSS ya da farklı istenen şartları taşıyanlar açılan yeni birimlere yerleştiriliyor. Milyonlarca vatandaş devlet memuru ya da işçi alımı hakkındaki çıkan yeni ilanlara yoğunlaştı. Eğitim-öğretim hizmetleri, genel idare hizmetleri, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri, emniyet ve güvenlik hizmetleri, din hizmetleri, teknik hizmetler sınıfı gibi birçok alanda devlet personel alımları devam ediyor. Personel aranan kadrolar haberimizde...
PERSONEL, İŞÇİ, MEMUR ARANAN KADROLAR NELER?
Ankara Mamak Belediye Başkanlığı
60 zabıta memuru
Antalya Gündoğmuş Belediyesi
2 inşaat mühendisi
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
4 memur alımı
Nevşehir Belediye Başkanlığı
19 memur alımı
Sivas Hafik Belediye Başkanlığı
2 itfaiye eri
İzmir Kalkınma Ajansı
6 memur alımı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
6 memur alımı
Gelir İdaresi Başkanlığı
50 avukat alımı
İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı
4 müfettiş yardımcısı
Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı
1 memur alım
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
400 idare memuru öğrencisi
Sakarya Geyve Belediyesi
8 zabıta memuru
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
1 halkla ilişkiler destek personeli
Çorum Belediyesi
Zabıta ve itfaiye eri 36 kişi
Karacadağ Kalkınma Ajansı
7 memur alımı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
10 uzman yardımcısı
Konya Büyükşehir Belediyesi
2 memur alımı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
250 itfaiye eri
Tapu Kadastro
5 uzman yardımcısı
Dicle Kalkınma Ajansı
9 memur alımı
Malatya Pötürge Belediye Başkanlığı
2 memur alımı
İstanbul Kalkınma Ajansı
15 memur alımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
42 personel alımı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi
80 memur alımı
Türkiye İstatistik Kurumu
40 memur alımı
Ticaret Bakanlığı
60 memur alımı
Sağlık Bakanlığı
12 bin sözleşmeli personel