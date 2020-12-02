Devlet memuru, işçisi olmak isteyenler dikkat! Bir çok farklı alanda on binlerce yeni kadro açıldı

Devlet Personel Başkanlığı, devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre alımlar için yeni kadrolar açmayı sürdürüyor. KPSS ya da farklı istenen şartları taşıyanlar açılan yeni birimlere yerleştiriliyor. Milyonlarca vatandaş devlet memuru ya da işçi alımı hakkındaki çıkan yeni ilanlara yoğunlaştı. Eğitim-öğretim hizmetleri, genel idare hizmetleri, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri, emniyet ve güvenlik hizmetleri, din hizmetleri, teknik hizmetler sınıfı gibi birçok alanda devlet personel alımları devam ediyor. Personel aranan kadrolar haberimizde...

PERSONEL, İŞÇİ, MEMUR ARANAN KADROLAR NELER?

Ankara Mamak Belediye Başkanlığı

60 zabıta memuru

Antalya Gündoğmuş Belediyesi

2 inşaat mühendisi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

4 memur alımı

Nevşehir Belediye Başkanlığı

19 memur alımı

Sivas Hafik Belediye Başkanlığı

2 itfaiye eri

İzmir Kalkınma Ajansı

6 memur alımı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

6 memur alımı

Gelir İdaresi Başkanlığı

50 avukat alımı

İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı

4 müfettiş yardımcısı

Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı

1 memur alım

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

400 idare memuru öğrencisi

Sakarya Geyve Belediyesi

8 zabıta memuru

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

1 halkla ilişkiler destek personeli

Çorum Belediyesi

Zabıta ve itfaiye eri 36 kişi

Karacadağ Kalkınma Ajansı

7 memur alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

10 uzman yardımcısı

Konya Büyükşehir Belediyesi

2 memur alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

250 itfaiye eri

Tapu Kadastro

5 uzman yardımcısı

Dicle Kalkınma Ajansı

9 memur alımı

Malatya Pötürge Belediye Başkanlığı

2 memur alımı

İstanbul Kalkınma Ajansı

15 memur alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

42 personel alımı

İstanbul Beyoğlu Belediyesi

80 memur alımı

Türkiye İstatistik Kurumu

40 memur alımı

Ticaret Bakanlığı

60 memur alımı

Sağlık Bakanlığı

12 bin sözleşmeli personel