Devlet memuru, sözleşmeli personel, işçi... Devlet kadrolarında açılan kontenjanlar belli oldu! KPSS puanınız olsun, olmasın: Bu başvuruları kaçırmayın!

Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan alım ilanlarında yer alan bankacılık, adliye, hava trafik kontrolörü, akademik personel, müfettiş, zabıta gibi birçok alanda boş kontenjanlar yer alıyor. Hayallerinizdeki mesleği icra edebilmek için, ihtiyaca göre açılan devletin tüm kadrolarına başvurular başladı. Devlet memuru, sözleşmeli personel ya da işçi olmak için kimi alanlar KPSS puanı ararken bazı görevler için, başvuracak adaylara farklı şartlar koşuluyor. Hürriyet'in haberine göre, alım yapılacak olan kadrolar şöyle: