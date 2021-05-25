Devlet memuru, sözleşmeli personel, işçi... Devlet kadrolarında açılan kontenjanlar belli oldu! KPSS puanınız olsun, olmasın: Bu başvuruları kaçırmayın!
Devlet memuru, sözleşmeli personel, işçi... Devlet kadrolarında açılan kontenjanlar belli oldu! KPSS puanınız olsun, olmasın: Bu başvuruları kaçırmayın!
Devlet Personel Başkanlığınca sürekli güncellenen alım ilanlarına yenileri eklendi. Devletin tüm kademelerinde, o alandaki ihtiyaca yönelik kadrolara uygun kişiler yerleştiriliyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya binlerce kadroya alım yapılacak alanlar...