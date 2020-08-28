Devlet memurundan cinsel ilişki skandalı! Toplantıda sekreteriyle ilişkiye girdi
Filipinler'de bir Zoom toplantısında akıl almaz görüntüler şu sıralarda çok konuşulmaya başlandı. Devlet memurlarının katıldığı toplantıda kamerayı açık unutan bir devlet memurunun sekreteriyle cinsel ilişkiye girdiği o anlar kameralara yansıdı. Olayın ardından memur görevden alındı.
Filipinler'in Cavite şehrinde yaşanan olayda sekreteriyle ilişkiye giren Jesus Estil isimli bir devlet memuru devlet memurlarının yaptığı Zoom toplantısında kamerayı açık unuttuğunu fark etmedi. Olayın fark edilmesinin ardından Jesus Estil, hakkında açılan soruşturmanın ardından görevden alındı.
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28 Ağustos 2020 Cuma 10:37
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