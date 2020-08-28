Devlet memurundan cinsel ilişki skandalı! Toplantıda sekreteriyle ilişkiye girdi

Filipinler'de bir Zoom toplantısında akıl almaz görüntüler şu sıralarda çok konuşulmaya başlandı. Devlet memurlarının katıldığı toplantıda kamerayı açık unutan bir devlet memurunun sekreteriyle cinsel ilişkiye girdiği o anlar kameralara yansıdı. Olayın ardından memur görevden alındı.