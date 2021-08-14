Devlet millet el ele

Bir devleti güçlü ve güvenilir kılan, kendisine inanmış, güvenmiş bir milletinin varlığıdır...

Ciğerlerimizi yakan orman yangınlarında içimizdeki bir takım hainlerin engellemelerine rağmen bütün ülke seferber oldu. Devletimiz başta bakanlıklar olmak üzere teyakkuza geçerken, belediyelerimiz başta Türk Kızılayı olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşlarımız, memleketin her yanından gönüllülerimiz ellerindeki bütün imkanlarıyla yangın bölgesine koştular.

Hali hazırda yangın tam anlamıyla sönmediği için meseleyi tam idrak edemesek de dünyadaki haftalardır devam eden diğer yangınların mevcut durumuna bakınca, yangınla mücadelede bu milletin bir destan yazdığını söylemek asla abartı olmaz. Yarınlarda yapılacak inceleme ve değerlendirmeler eminim ki bizim ne demek istediğimizin anlaşılmasında büyük kolaylıklar sağlanmasına yarayacaktır.

Asla hamasetin tuzağına düşmeden verilen mücadelenin ne kadar büyük bir mücadele olduğunu anlamak için halihazırda yanan diğer ülkelerin ekonomik imkanlarının gözden geçirilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Dünyanın her yerinde vatandaşlar ülkelerinin vermekte olduğu mücadelenin seyircisi kalmayı tercih ederken bizim millet hiç değilse yangınla mücadele edenlere bir yudum su yetiştireyim diyerek canından olan Şahinlerin yurdu olmak gibi inkar edilemeyecek bir üstünlüğe sahiptir. Bu hasletimiz, Yüce Yaratıcının merhametini cezbecek bir haslettir. Bu yüzden de ateist dangalakların bilim putunu öne sürerek alay konusu ettikleri yağmur dualarına her türlü aymazlığımıza rağmen Allah cevap vermektedir.

Yaşadığımız sosyal hayat açısından başımıza taş yağsa yeridir denilecek noktayı çoktan geçmişken, Şahin tabiatlı insanlarımızın varlığı bu taşların inmesine mani olmaktadır. Ne var ki, yaşanılan her türlü beladan bir takım dersler çıkarılması gerekirken birileri bu belaları iktidarın el değiştirmesine sebep olacak şekilde görmekte hatta neredeyse memleket yansın umurumda değil, yeter ki, Erdoğan gitsin noktasına taşımaktadırlar. Olsun, onlar da lazım. Yoksa içerisine düşeceğimiz rehavet bizi daha da kötü sonuçlara götürebilir.

Bu afetler, toplumda 15 Temmuz ruhunu hatırlatan bir dayanışmaya sebep oldu. İnanıyorum ki, bu yönüyle hafızalarda yer edecektir. Netice olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Devlet, Millet El Ele biz çok güzeliz...