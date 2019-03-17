Devlet protokolünü "jandarmanın heybetli yüzü" karşılayacak

ÇANAKKALE (AA) - SERGEN SEZGİN - Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yarın yapılacak törenlerde devlet büyükleri, jandarma bünyesinde özel yetiştirilmiş 6 atın da yer aldığı birlik tarafından karşılanacak.

Mehmetçik'in "Çanakkale geçilmez" destanını yazdığı bölgede, bu büyük zaferin 104'üncü yılında gerçekleştirilecek törenler için karşılama ekipleri de hazırlıklarını tamamladı.

Törenlere katılacak devlet büyüklerini karşılayacak Çanakkale Jandarma Komutanlığının atlı timleri ile Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) atlar da son provalarını yaptı.

- Heybetli görünümleriyle dikkati çekiyorlar

Özel eğitimli atlar, heybetli görünümüyle dikkati çekiyor.

Törenler için JAKEM'den gelen Atlı Jandarma Takım Komutanı Jandarma Teğmen Utkucan Gültekin, bu yıl da törenler için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılacağı törenlerde üzerimize düşen vazifeleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız." diyen Gültekin, kullandıkları atların özel eğitimli olduğunu vurguladı.

Genellikle asayiş görevlerinde kullandıkları bu atlardan, soğukkanlılıklarının yanı sıra gösterişli ve iri yapılarından dolayı bu tür törenlerde de yararlanıldığını dile getiren Teğmen Gültekin, şu bilgileri verdi:

"Suç ve suçlularla mücadelede motorlu araçların kullanılamadığı ormanlık ve sahil bölgelerinde emniyet ve asayişin daha etkin sağlanması, toplumsal olaylarda atın sağladığı psikolojik üstünlüklerden faydalanmak, tarihi binicilik kültürünü canlı tutmak amacıyla 1998 yılında Atlı Jandarma Birlikleri olarak Kara Harp Okulu Atlı Spor Eğitim Merkezi bünyesinde kurularak göreve başlandı. 2003 yılında ise JAKEM'de Nevşehir ilinde konuşlandırılarak tüm ülke genelindeki atlı Jandarma görevleri buradan koordine edilmektedir."

Kaynak: AA